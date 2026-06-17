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Ballottaggio Marini-Fernandez: Brivio deciderà l'ultimo colpo di mercato

MotoGP
di Luigi Ciamburro
mercoledì, 17 giugno 2026 alle 11:36
Davide Brivio
Davide Brivio (foto Trackhouse)
Il paddock della MotoGP si sta scatenando per l'ultimo colpo di mercato. Trovato l'accordo tra MSMA e Liberty Media, con condizioni più vantaggiose per i team, si prepara il valzer degli annunci ufficiali in una veste inedita. Resta soltanto una sella libera in Trackhouse, con Davide Brivio che avrà voce in capitolo prima del passaggio in Honda.

Noale preme per Marini

Il sogno di Aprilia è allestire una line-up piloti tutta italiana per la prossima stagione MotoGP. Pecco Bagnaia e Marco Bezzecchi vestiranno i colori del team factory, mentre per la squadra satellite si pensa ad Enea Bastianini e Luca Marini. Il fratello di Valentino Rossi è ancora in bilico, perché la vittoria nella Sprint al Mugello ha rilanciato le quotazioni del madrileno. Con Ducati senza piloti italiani nel team factory, e il solo Nicolò Bulega (?) in VR46, a Noale pensano in maniera opposta e vogliono privilegiare la pista tricolore.
Massimo Rivola starebbe facendo pressioni su Trackhouse affinché ingaggino Bastianini e Marini. Ma Raul Fernandez viene considerato una garanzia e sarebbero pronti ad un eventuale tira e molla dietro le quinte. Il marchio veneto vede Luca Marini come candidato ideale per salire in sella alla RS-GP, ma Davide Brivio non sembra ancora convinto. Il tempo stringe e c'è poco tempo per decidere. Finora soltanto Bezzecchi ha confermato la sua partecipazione ai test della nuova Aprilia 850cc, segno che l'evoluzione della moto passerà tra le sue mani, almeno nella prima fase.
Raul Fernandez

Il nodo Raul Fernandez

Guenther Steiner, ora a capo del team Tech3, vorrebbe il ritorno di Raul Fernandez nonostante un precedente litigio che ha portato al divorzio. I vertici di KTM, ancora risentiti per quella rottura, restano cauti, ma Steiner potrebbe offrire a Fernandez una seconda possibilità se le circostanze lo permettessero. Il team manager della squadra americana, Davide Brivio, si trova nell'insolita posizione di consigliare Trackhouse sulla futura formazione di piloti, pur non facendo parte del progetto per la prossima stagione. Sebbene la sua destinazione non sia ancora stata annunciata, si prevede che Brivio ricoprirà un ruolo di alto livello presso HRC.
Le trattative sono in mano a Justin Marks, ma il parere del tecnico italiano può spostare l'ago della bilancia. "Lui mi chiede la mia opinione e io gli do le mie idee, le mie opinioni. E poi la decisione spetta a lui", ha spiegato Brivio. Tra i possibili candidati c'è anche Manu Gonzalez, ma adesso è tempo di prendere la decisione finale e per il pilota Moto2 i tempi non sembrano ancora maturi.

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