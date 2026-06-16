Pirelli, primo test ufficiale MotoGP: timori di una gomma pro-Marquez

Lunedì 22 giugno, dopo il GP della Repubblica Ceca, si terrà una giornata di test MotoGP a Brno in vista della stagione 2027. In questa occasione, i piloti titolari avranno la possibilità di guidare per la prima volta i nuovi prototipi da 850cc con pneumatici Pirelli. Non è ancora chiaro quanti atleti parteciperanno e chi, ma è sicura la presenza di Marc Marquez

Test Pirelli a Brno

Pirelli attende con ansia il test di lunedì a Brno, che gli consentirà di acquisire una gran mole di dati utili per il prossimo anno. Dal 2027 cambia il fornitore unico di gomme, con Michelin che saluterà la classe MotoGP per fare posto al marchio italiano. Ancora non sappiamo precisamente quanti piloti scenderanno in pista all'indomani della gara, dal momento che molti cambieranno livrea dalla prossima stagione. Ad esempio, il team VR46 di Valentino Rossi ha reso noto che non parteciperà a questo test.

Sono pochi i piloti ufficiali che rimarranno fedeli allo stesso marchio al termine di questo Mondiale. Si tratta di Marco Bezzecchi (Aprilia), Toprak Razgatlioglu (Yamaha), Diogo Moreira (Honda) e i piloti Ducati Fermin Aldeguer (da Gresini a VR46) e Marc Marquez. KTM non avrà un pilota sotto contratto disponibile e dovrà continuare ad affidarsi ai collaudatori a Brno. Alcuni costruttori, tuttavia, non escludono la possibilità di aderire al test MotoGP anche se i piloti attuali cambieranno box. Come nel caso di Joan Mir, che a fine campionato lascerà la Honda per correre con la Ducati del team Gresini.

Lavori in corso aspettando il 2027

Il test di lunedì sarà importante non solo per Pirelli , ma anche per i team, che devono continuare a sviluppare i prototipi 2027. Da mesi vanno avanti test privati: nell'ottobre del 2025 Pirelli ha consegnato un primo lotto di 70 pneumatici a ciascun costruttore per dei test privati. Una seconda consegna della stessa quantità è avvenuta alla fine dell'aprile scorso.

Giorgio Barbier, Direttore Motorsport di Pirelli Moto, ha confermato che questo test sarà fondamentale per capire quali carcasse si adattano meglio alle nuove moto e per sviluppare una gomma capace di soddisfare le diverse esigenze. I test ufficiali si svolgeranno dopo Brno (a porte chiuse) e i weekend di gara a Spielberg e Valencia. Poiché il contratto con Michelin scade alla fine di questa stagione MotoGP, i collaudatori non sono ancora autorizzati a rilasciare commenti specifici sugli pneumatici Pirelli.

Marquez presente al test Pirelli

Finora i test privati hanno rilasciato sensazioni positive da parte dei costruttori. L'unico problema è che nessun pilota ufficiale ha finora testato le gomme del brand milanese. Lunedì in pista ci saranno sicuramente Bezzecchi, Marquez, Aldeguer, Moreira e Razgatlioglu. Ovviamente le sensazioni del pluricampione Marc Marquez potrebbero essere prese in particolare considerazione dal nuovo fornitore degli pneumatici. Ma Barbier ha subito chiarito: "No, l'intenzione di Pirelli non è quella di sviluppare uno 'pneumatico Marquez'. Non corrisponde al nostro modo di lavorare né al nostro stile. È chiaro che i piloti in grado di fornirci maggiori informazioni e un feedback più accurato riceveranno maggiore attenzione".

Priorità Pirelli

E' esattamente quello che è successo dal 2004 ad oggi in Superbike: i piloti più sensibili e più veloci hanno sempre avuto più voce in capitolo di altri. Anche se le priorità Pirelli sono sempre state due: aderire ai desideri del promoter, in quanto le gomme possono diventare anche un fattore di equilibro. Inoltre andare incontro alle proprie esigenze commerciali e di prestigio del marchio. Acquisire il ruolo di gommista unico comporta costi enormi, per cui Pirelli avrà anche l'esigenza di ricreare un MotoGP un modello economico che in Superbike ha funzionano benissimo