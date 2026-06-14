Mercato piloti: Luca Marini acciuffa l'ultimo treno per la MotoGP

Il mercato dei piloti MotoGP assesta silenziosamente gli ultimi colpi, con gli annunci ufficiali che verranno rilasciati a tempo debito. Le trattative sono in fase conclusiva, con contratti già firmati. Resta una sola sella libera, in Trackhouse, con Luca Marini in pole position per salire sull'Aprilia RS-GP della nuova era.

Aprilia made in Italy

Da tempo la Casa di Noale ha sottolineato di voler puntare sul "made in Italy", sia per quanto riguarda lo staff tecnico che la line-up piloti. Impresa quasi perfettamente riuscita, visto che nella prossima stagione MotoGP avrà Pecco Bagnaia e Marco Bezzecchi nel team factory, con Luca Marini nella squadra satellite. Un affare non ancora concluso, ma sulla strada della definizione. Il fratello di Valentino Rossi non troverà posto con la Honda, da cui si separerà a fine anno. Saltata la possibilità di ritornare in VR46, con Nicolò Bulega fortemente voluto da Ducati nel team di Tavullia, il pilota urbinate classe 1997 avrebbe scelto Trackhouse-Aprilia per il 2027.

Marini e Bastianini 'a stelle e strisce'

Nell'altro angolo del box a stelle e strisce potremmo trovare Enea Bastianini, ormai al capolinea con l'esperienza in KTM. Nella stagione 2025 ha guadagnato soltanto un podio con la moto austriaca, mentre nelle prime otto gare di quest'anno non è andato oltre la sesta posizione in gara. Un duo tutto italiano nel team di Justin Marks che andrebbe a completare il poker tricolore per l'Aprilia. Senza dimenticare Lorenzo Savadori, che continuerà a far parte del progetto di Noale in veste di collaudatore.

Nel paddock MotoGP questa mossa viene interpretata come un modo per rafforzare l'identità italiana del marchio veneto. Quasi un guanto di sfida nei confronti di Ducati, che appartiene al gruppo Audi e ha scelto di affidarsi a due spagnoli, Marc Marquez e Pedro Acosta, per il team factory, con Fermin Aldeguer in VR46, Daniel Holgado e Joan Mir in Gresini.

Ultime trattative di mercato

A farne le spese potrebbe essere Raul Fernandez, anche se la vittoria nella MotoGP Sprint al Mugello potrebbe rilanciarlo nel progetto Trackhouse. E non bisogna tralasciare l'ipotesi Manu Gonzalez, protagonista di una grande stagione in Moto2. D'altronde la situazione resta molto complicata all'interno del paddock, in quanto diversi big sono al momento "disoccupati" per il prossimo Mondiale. Tra questi Maverick Vinales, Jack Miller, Brad Binder, Alex Rins, Franco Morbidelli. Per la scelta finale, e magari gli annunci, dovremo attendere dopo il Gran Premio di Brno, visto che il braccio di ferro tra l'MSMA e Liberty Media sembra finalmente giunto a conclusione.