MOTOGPSUPERBIKE MOTOCROSS IN PISTA STORIE DI MOTO NOVITA’PAOLO GOZZI BLOGBOOKSHOP

SBK Misano: Alberto Surra, la lunga marcia e il sogno di un ragazzino

Superbike
di Paolo Gozzi
domenica, 14 giugno 2026 alle 9:30
Superbike Misano: Alberto Surra, il ragazzino che cresce bene
La Superbike è diventata Bulega-dipendente: vince sempre lui, parlano tutti di lui. Peccato, perchè nel mucchio c'è un debuttante che a soli 22 anni sta crescendo molto bene: Alberto Surra.
Dopo un gran girovagare fra campionati e categorie diverse, Surra l'hanno scorso si è messo in bella evidenza nelle sette gare disputate in Supersport. L'approccio con il paddock delle derivate di serie è stato ottimo, così ha trovato porte spalancate al team Motocorsa, lo stesso che anni fa ha lanciato Axel Bassani. Anche il pilota veneto arrivò senza un palmares prestigioso, in tre anni con la squadra di Lecco fece bellissime cose e adesso è un super professionista che Bimota si è tenuto stretto anche per il 2027.

Un ragazzo di qualità

Alberto Surra ha tutte le qualità per ripetere il cammino. La competitività c'è stata fin dalla prima gara, il giro secco da tempo è di eccellente livello. In qualifica è forte, tanto che ha già assaggiato la prima fila. Finora era mancata la costanza di prestazione in gara, fra partenze esplosive e perdita di posizioni nei finali. A Misano, in condizioni di pista calda, ha firmato un sesto posto carico di belle promesse. Ma soprattutto ha accorciato le distanze dalla vetta. Il passivo sembra ancora consistente (24 secondi dietro Bulega), ma siamo al livello, più o meno, dei migliori piloti satellite. "Per il podio ci vorranno due anni" è l'analisi di Lorenzo Mauri, ex pilota Superbike e proprietario di Motocorsa. Forse anche meno, viste la situazione attuale.

"Siamo sulla buona strada"

Lorenzo Mauri si coccola il pilota emergente del momento. "Sono davvero entusiasta sesta sesta posizione in gara 1 e per il secondo posto tra i team indipendenti. Il distacco dai primi si sta riducendo e questo significa che stiamo continuando a crescere. Dobbiamo ancora lavorare sul terzo settore e lo stiamo facendo da tempo, sia nei test sia insieme alla squadra in questi giorni. Il capotecnico, l’ingegnere e il pilota stanno lavorando tantissimo per trovare qualcosa che ci permetta di migliorare ulteriormente nel T3. Resta comunque una grandissima soddisfazione, sia per la sesta posizione conquistata in qualifica sia per quella ottenuta in gara."
Superbike Misano: Axel Bassani terzo tempo nel warm up

Bulega si prende anche il warm up 

Intanto la pista canta il solito ritornello con Nicolò Bulega velocissimo anche nel warm up. Nella sessione di appena dieci minuti è riuscito a scendere fino a 1'32"098, sette decimi meglio del compagnoni box Iker Lecuona. Le due sfide di oggi hanno un vincitore più scritto del solito: a Misano Bulegass non aveva mai vinto ma questa volta vuole farsi la scorpacciata. Promette bene il terzo tempo di Axel Bassani, nella foto qui sopra.
Foto: Mauro Stanzani

Leggi anche

SBK, anche Miguel Oliveira sul mercato? "Io posso vincere"SBK, anche Miguel Oliveira sul mercato? "Io posso vincere"
Cambia in corsa il regolamento Superbike: gli aiuti alla Honda non bastanoCambia in corsa il regolamento Superbike: gli aiuti alla Honda non bastano
Se ti piacciono i contenuti di Corsedimoto puoi selezionarci come fonte preferita cliccando qui
Alberto Surra

diPaolo Gozzi

Continua a leggere

loading

Potrebbe anche piacerti

Somkiat Chantra
Superbike

Cambia in corsa il regolamento Superbike: gli aiuti alla Honda non bastano

14 giugno 2026
Miguel Oliveira pilota BMW Superbike a Misano
Superbike

SBK, anche Miguel Oliveira sul mercato? "Io posso vincere"

13 giugno 2026
Iker Lecuona pilota Ducati Superbike seduto nel box a Misano
Superbike

Lecuona, dall'entusiasmo in MotoGP alla frustrazione in SBK: "Non potevo fare nulla"

13 giugno 2026

Altre notizie

Luca Marini

Mercato piloti: Luca Marini acciuffa l'ultimo treno per la MotoGP

MotoGP
Somkiat Chantra

Cambia in corsa il regolamento Superbike: gli aiuti alla Honda non bastano

Superbike
Russell

Formula 1 Spagna: Russell si prende la Pole ma Hamilton è lì

Formula 1
Miguel Oliveira pilota BMW Superbike a Misano

SBK, anche Miguel Oliveira sul mercato? "Io posso vincere"

Superbike
Iker Lecuona pilota Ducati Superbike seduto nel box a Misano

Lecuona, dall'entusiasmo in MotoGP alla frustrazione in SBK: "Non potevo fare nulla"

Superbike

Articoli popolari

Fabio Di Giannantonio

Di Giannantonio e Morbidelli: come l'Aprilia ha sorpassato Ducati

MotoGP
Noriyuki Haga

Haga, Kagayama, Yanagawa: tre leggende Superbike tornano a correre in una gara!

In Pista
marquez-vinales-motogp

L'enigma Marquez-Vinales e il puzzle MotoGP 2027: non ci stiamo dimenticando qualcosa?

MotoGP
honda-motogp-sbk-mxgp

Stabilimento in fumo, risultati in picchiata: allarme rosso Honda tra MotoGP, SBK, MXGP

Storie di Moto
Supersport Misano: Valentin Debise sbanca gara 1 con la cinese ZXMoto

Supersport Misano: La cinese sbanca gara 1, pokerissimo ZXMoto

In Pista

Loading