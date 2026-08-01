Wilco Zeelenberg shock: operazione a cuore aperto

Wilco Zeelenberg , ex pilota e manager della MotoGP, ha rivelato di essersi dovuto sottoporre ad un intervento chirurgico al cuore. Fortunatamente la guarigione procede bene e presto lo rivedremo ai box, a commentare le gesta del Motomondiale.

Un fulmine a ciel sereno...

Un semplice controllo medico si è trasformato in un'operazione ben più seria per Wilco Zeelenberg. L'ex pilota olandese ha subito un'operazione a cuore aperto, ma come fa sapere sui social si sta riprendendo gradualmente. L'ex team manager di Jorge Lorenzo alla Yamaha e attuale commentatore per Ziggo Sport era assente dal paddock della MotoGP da diverse settimane.

A spiegare il motivo della sua assenza è stato lui stesso attraverso un post pubblicato sui social, rassicurando sulle sue condizioni di salute. "Aggiornamento medico | Come alcuni di voi avranno notato, non ero presente al Gran Premio d'Olanda del mese scorso. C'era un motivo", ha raccontato Zeelenberg. Inizialmente si è recato in ospedale per una visita cardiologica di routine. "Il giorno dopo quella che doveva essere un'angioplastica programmata per l'inserimento di uno stent, ho dovuto inaspettatamente sottopormi a un intervento di bypass a cuore aperto. I chirurghi hanno eseguito tre bypass intorno al mio cuore".

La ripresa di Wilco

Tutto è andato per il meglio. A sole quattro settimane dall'intervento, Wilco afferma di sentirsi meglio e che la guarigione sta procedendo come previsto. "Ora, a quattro settimane di distanza, mi sento molto meglio e la mia guarigione sta procedendo bene. Sono grato per le cure che ho ricevuto e per tutto il supporto e gli auguri ricevuti dalla mia famiglia, dai miei amici e da tutti coloro che mi hanno contattato".

Se continuerà a filare liscio, il suo ritorno in televisione non tarderà. "Mi rivedrete presto come analista della MotoGP su Ziggo Sport". 'Meet The Speed ​​2026', l'evento che organizza da anni nei Paesi Bassi, celebrerà il suo 25° anniversario come previsto.

Il curriculum di Zeelenberg

Sebbene molti fan lo ricordino per il suo lavoro al fianco di Jorge Lorenzo, la carriera di Wilco Zeelenberg è iniziata molto prima. Negli anni '80 e '90 ha gareggiato nel Campionato del Mondo 250cc , categoria in cui ha lasciato un segno indelebile nel motociclismo olandese. Nel GP di Germania del 1990 ha ottenuto una vittoria, dopo un intenso duello contro John Kocinski e Carlos Cardús. Questo trionfo lo rese il primo pilota olandese a vincere una gara nella classe 250cc. L'anno successivo, ottenne anche il suo miglior piazzamento finale in campionato, classificandosi quarto.

Dopo il ritiro dalle competizioni, ha intrapreso un nuovo capitolo nel paddock. In Yamaha ha collaborato con Jorge Lorenzo, ha fatto parte del progetto che ha portato alla conquista dei titoli MotoGP nel 2010, 2012 e 2015, diventando anche uno dei primi specialisti nell'analisi delle prestazioni dei piloti in pista. Successivamente ha assunto il ruolo di Team Manager per Petronas Yamaha SRT, lanciando piloti come Fabio Quartararo e Franco Morbidelli. Sotto la sua guida, il team satellite ha conquistato diverse vittorie in MotoGP e festeggiato il secondo posto di Morbidelli nel Mondiale 2020.