Stop per Aldeguer nel 12° round MotoGP, Lecuona pronto al “ritorno di famiglia”

Gresini Racing a Silverstone senza Aldeguer, ma a breve via libera agli allenamenti. Riecco Lecuona al suo posto sulla MotoGP Desmosedici.

Ricomincerà ad allenarsi presto, ma non è ancora il momento per tornare a competere in MotoGP. Fermin Aldeguer, fuori causa per la frattura della vertebra T7 in un brutto incidente ad Assen, rimarrà fermo anche in occasione del 'risveglio' del Motomondiale a Silverstone, in programma la prossima settimana a conclusione della pausa estiva. Al suo posto riecco Iker Lecuona, fresco di rinnovo con Aruba Ducati, chiamato nuovamente in BK8 Gresini Racing al suo posto, visto che la Superbike è ferma ancora per un po'. Certo non è una stagione che fa bene ad Aldeguer: dal 2025 in netta crescita ad un 2026 da incubo, e con una sfida VR46 all'orizzonte che sarà inevitabilmente in salita dopo questo campionato...

IN AGGIORNAMENTO

La nota del team Gresini

Fermín Aldeguer non sarà presente a Silverstone per il 12º round del Campionato MotoGP.

Il pilota spagnolo, che rimarrà precauzionalmente ai box, ha però ricevuto l’ok medico per tornare ad allenarsi a partire dal 15 agosto, con il team Gresini che potrà riabbracciarlo ad Aragon tra circa un mese.

Un lieto ritorno in famiglia per Iker Lecuona che dopo aver sostituito Alex Marquez in Ungheria, si metterà alla prova sulla Ducati di Fermin questo fine settimana a Silverstone.

Annata nera per Aldeguer

Ha chiuso il 2025 da miglior esordiente dell'anno, determinato a compiere un ulteriore passo avanti in questo 2026. Pensieri però che si sono scontrati presto con una realtà ben differente: la stagione MotoGP è partita con ritardo a causa della frattura al femore in un allenamento pre-campionato, saltando quindi tutti i test ed i primi GP. Non è stato facile quindi prendere il ritmo, anzi Aldeguer accusa ancora dolori alla gamba infortunata. Ecco però la nuova tegola ad Assen, con la frattura di una vertebra da monitorare. I tempi di recupero sono tutt'ora incerti, non c'è una possibile data di rientro. "Quest'anno me la prendo con calma" aveva ammesso rassegnato il pilota Gresini Racing, che ha messo davanti a tutto la sua salute prima di ripensare alla MotoGP.