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Bezzecchi is back, test a Misano con l'Aprilia RSV4: a Silverstone ci sarà

MotoGP
di Matteo Bellan
giovedì, 30 luglio 2026 alle 18:20
Marco Bezzecchi guida l'Aprilia RSV4 a Misano Adriatico
MotoGP, Bezzecchi torna in pista: test con l'Aprilia RSV4 a Misano
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Il pilota riminese finalmente in pista a distanza di alcune settimane dal botto al Sachsenring: correrà a Silverstone?
Era l'11 luglio quando Marco Bezzecchi è stato protagonista di una brutta caduta nelle Qualifiche MotoGP del Gran Premio di Germania. Era la Q2 e il pilota Aprilia ha avuto un incidente in curva 7. Dopo essere rotolato nella ghiaia è andato al Centro Medico, dove una radiografia ha mostrato una frattura completa e scomposta della clavicola sinistra. Domenica 12 luglio è stato operato con successo dal Dottor Giuseppe Porcellini presso l’Ospedale Universitario di Sassuolo. L'obiettivo è tornare a Silverstone (7-9 agosto), dovrebbe farcela.

MotoGP, Bezzecchi guida l'Aprilia RSV4 a Misano

Ieri Bezzecchi ha svolto una sessione di quattro run con la sua RSV4 sulla pista del Misano World Circuit Marco Simoncelli. Aprilia fa sapere che il programma di recupero procede secondo i piani. Il prossimo appuntamento è a Silverstone, dove svolgerà la visita con la delegazione medica della MotoGP.
Marco Bezzecchi pilota Aprilia MotoGP guida la RSV4 a Misano
MotoGP, Bezzecchi si prepara per Silverstone
Il pilota romagnolo volerà sicuramente in Gran Bretagna, già questa è una notizia importante, perché significa che la sua condizione fisica è in costante miglioramento e si prevede che per il GP a Silverstone possa essere sufficiente per guidare la RS-GP26. Giovedì 6 agosto sarà il giorno della visita medica che stabilirà l'effettiva l'idoneità fisica del Bez.
Magari non sarà al 100%, ma esserci, riprendere confidenza con la sua Aprilia e fare punti sarebbe importante. Nelle ultime quattro gare lunghe non ha preso nessun punto (quella al Sachsenring non l'ha neppure corsa). Dopo la bella vittoria al Mugello, il suo rendimento è crollato tra cadute, problemi fisici e anche la squalifica a Brno. Per diventare campione del mondo MotoGP serve una reazione.

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