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Sfida infuocata MXGP-MX2 a Lommel, van Drunen rilancia la sfida ai maschi

Motocross
di Diana Tamantini
giovedì, 30 luglio 2026 alle 13:34
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GP delle Fiandre: riecco Van Drunen, sfida di fuoco tra MXGP e MX2. Protagonisti, incognite e orari del prossimo round a Lommel.
Lotte van Drunen torna a sfidare i maschi in questo 2026: la bicampionessa WMX in carica si rilancia nuovamente in MX2 in un GP già disputato nel 2025, quello delle Fiandre, in programma nei prossimi giorni a Lommel. Novità da tenere d'occhio, assieme chiaramente ai vertici delle categorie del Mondiale Motocross: in 250, il leader Guillem Farres mirerà ad allungare ancora di più nella generale, mentre in MXGP ricordiamo il sorpasso appena compiuto da Jeffrey Herlings, nuovo capoclassifica favorito anche dai grossi guai fisici di Lucas Coenen. Dopo il forfait aveva confermato l'intenzione di riprovarci in Belgio, a casa sua, ma non mancano forti dubbi sulla sua effettiva presenza... Di seguito nomi e orari del nuovo weekend motocross.

Dove siamo rimasti 

In MXGP c'è stato appunto il cambio al vertice: Jeffrey Herlings è il nuovo leader iridato e indubbiamente cercherà di ribadire la sua supremazia anche nelle Fiandre. Vedremo cosa succederà a Lucas Coenen... E se ci saranno rivali in grado di ostacolare lo scatenato asso Honda: Tom Vialle e Romain Febvre in primis ci riproveranno dopo i podi dello scorso weekend. Il campione in carica sarà ancora l'unico pilota Kawasaki, visto che Pauls Jonass è ancora fermo per problemi fisici. Ducati ritrova sia Andrea Bonacorsi che Calvin Vlaanderen, fermato in corso d'opera a Loket per una caduta nel warm up, mentre Fantic ha il suo sostituto, il 23enne estone Jörgen-Matthias Talviku, al posto di Alberto Forato ancora convalescente.
Guardando alla MX2, come detto ritroviamo Lotte van Drunen, già protagonista in altri GP di categoria in precedenza (oltre alla trasferta statunitense) e pronta a dare battaglia una volta di più. In testa, Triumph sta davvero rimescolando gli equilibri della categoria, sia col leader iridato Guillem Farres che con Camden McLellan. Chi riuscirà ad ostacolarli? Vediamo come si comporterà Sacha Coenen, ex capoclassifica ancora alle prese con i postumi della spalla infortunata nell'ultima wild card AMA Motocross, ma attenzione anche al campione in carica Simon Laengenfelder, poleman a Loket ma non molto fortunato nelle due manche... Occhio anche ai Reisulis, a Liam Everts, ma questi sono solo alcuni dei possibili protagonisti: di seguito i nomi.
-> Entry list complete del Mondiale Motocross a Lommel

Gli orari del GP 

La diretta integrale come sempre è garantita da mxgp-tv.com (in abbonamento), eventuali dirette o differite Rai verranno rese note nei prossimi giorni.
Sabato 1 agosto
16:25 MX2 Qualifying Race
17:15 MXGP Qualifying Race
Domenica 2 agosto
13:15 MX2 Gara 1
14:15 MXGP Gara 1
16:10 MX2 Gara 2
17:10 MXGP Gara 2

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