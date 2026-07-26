Jeffrey Herlings prima stella del Fast Cross 2026, chi contro “The Bullet”?

Lo storico evento motocross ha annunciato il suo primo "pezzo da 90" per l'edizione del prossimo ottobre.

"Chi vorreste vedere contro The Bullet?" È questa la domanda degli organizzatori del Fast Cross dopo il grande annuncio: Jeffrey Herlings è il primo ospite di lusso ufficiale della quarta edizione. L'asso Honda HRC Petronas, È questa la domanda degli organizzatori del Fast Cross dopo il grande annuncio:è il primo ospite di lusso ufficiale della quarta edizione. L'asso Honda HRC Petronas, ieri poleman a Loket e oggi a caccia della vetta iridata in MXGP, è il primo grande annuncio per l'evento 2026 di una competizione storica e rilanciata solo di recente, che ha sempre attratto grandi nomi del fuoristrada. L'appuntamento del prossimo 10-11 ottobre, immancabilmente ad Arsago Seprio (Varese), sarà su pista estesa e si correrà di giorno, una sostanziale differenza con la formula notturna delle edizioni precedenti. Sarà la prima occasione per rivedere in azione anche Mattia Guadagnini per la prima volta dall'infortunio, come ha annunciato di recente lo stesso pilota veneto.

Jeffrey Herlings alla prova del Fast Cross

"Sarà la mia prima volta, ne ho sentito parlare tantissimo e non vedo l'ora". Una sfida molto interessante da seguire con una delle stelle più brillanti del Motocross internazionale, uomo dei record con nel mirino sempre nuovi traguardi. Nonché attivissimo in differenti competizioni oltre al Mondiale MXGP, una grande novità del 2026 sarà proprio il Fast Cross. Creata ufficialmente nel 1984, è una celebre competizione offroad che mette a confronto i campioni del motocross tradizionale e gli assi del supercross americano. Ha avuto la sua epoca d'oro fino all'inizio degli anni 2000, ed è tornato solo di recente, precisamente nel 2023, col rilancio come Fast Cross by Night, attraverso la formula delle gare sotto le stelle. Quest'anno, come detto, si correrà di giorno, ma non per questo sarà una competizione meno affascinante da seguire. L'annuncio di Jeffrey Herlings per l'evento 2026 sicuramente ha il suo peso: l'entry list è ancora in costante aggiornamento e c'è da scommetterci, non sarà l'unico nome importante pronto a competere al crossodromo lombardo da pochi mesi.