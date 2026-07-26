Loket infuocata: Coenen KO, colpaccio Herlings e sorpasso mondiale MXGP

Jeffrey Herlings dominatore incontrastato e nuovo leader MXGP , Guillem Farres vince e allunga in MX2. Cronaca e classifiche del GP a Loket.

Trionfo assoluto con sorpasso nella generale MXGP: Jeffrey Herlings approfitta al massimo delle difficoltà di Lucas Coenen, oggi assente da entrambe le gare per compressione del nervo sciatico alla gamba sinistra, l'infortunio in cui è incappato la scorsa settimana nel GP Lettonia. Honda festeggia due volte, visto che Tom Vialle è 2°, terza piazza per il campione in carica Romain Febvre. In MX2 invece allunga Guillem Farres, passato in vetta 7 giorni fa e vincitore di GP con una vittoria ed un 2° posto. Momento d'oro per Triumph , 1-2 di GP con Camden McLellan 2° e il primo posto tra i costruttori. Tra pochi giorni bisogna già pensare a Lommel, intanto però ecco com'è andato il GP della Repubblica Ceca a Loket.

MXGP, Jeffrey Herlings maestoso

Qualche giro dietro al compagno di box, poi la fuga solitaria verso la vittoria. Jeffrey Herlings, vittorioso ieri nella gara di qualifica , si assicura Gara 1 con margine, compiendo già il sorpasso nella generale visto il forfait di Lucas Coenen. Il podio ricalca sostanzialmente la top 3 in qualifica: Romain Febvre non è perfetto al via, ma risale con costanza e si assicura infine il 2° posto di manche con il sorpasso su Tom Vialle, che porta a casa un solido 3° posto. Accarezza il podio Andrea Adamo, che col passare dei giri però deve cedere fino a completare la manche in 4^ piazza. Gara sfortunata per Jeremy Seewer, quasi subito costretto al ritiro.

Il neo KTM però si fa notare al via di Gara 2, dietro a Tom Vialle al comando e assieme a Gajser, Herlings, Pancar e tutti gli altri. Partenza incidentata invece per Fevbre, tra i piloti a terra alla prima curva: gara quindi da subito in salita per il campione MXGP in carica, che si lancia in una scatenata rimonta. Davanti, Jeffrey Herlings in pochi giri riprende lo schema di Gara 1: recupero, sorpassi ed eccolo al comando anche di questa corsa. Non c'è più storia: l'asso HRC vince tutto e si prende ora anche la leadership iridata MXGP! Doppietta Honda con Tom Vialle 2° overall, la super rimonta fino al 5° posto paga visto che Romain Febvre arraffa con le unghie il 3° posto di GP.

MXGP, la classifica generale dopo il GP Loket

MX2: Guillem Farres allunga

In Gara 1 la partenza super è quella dell'ancora acciaccato Sacha Coenen, ma la prima posizione dura poco. Janis Reisulis in particolare è scatenato e passa anche al comando della corsa, prima dell'attacco in particolare del nuovo leader iridato: massimo risultato possibile per Guillem Farres, che trionfa e allunga nella generale, ma è doppia festa per il marchio Triumph, che chiude la corsa con anche il secondo posto con gran rimonta di Camden McLellan, inizialmente fuori dalla top 10. Yamaha porta a casa un'ottima manche con entrambi i fratelli Reisulis: 3° posto di Janis davanti a Karlis. Simon Laengenfelder infine chiude 5°, Sacha Coenen perde ancora punti nella generale ma salva il bilancio con il 7° posto.

Al via di Gara 2 è mucchio alla prima curva, mentre abbiamo presto un colpo di scena: Simon Laengenfelder, inizialmente al comando, subisce i sorpassi di Everts e Farres, poi cade e si ritira, con dolori al braccio destro (sembra nulla di grave) ma soprattutto problemi alla moto... Smacco importante per il tedesco di KTM, mentre gli avversari volano. Liam Everts coglie il primo successo di manche con ampio margine, ma Guillem Farres 2° vince il GP e allunga nella generale. Non manca un intenso duello fraterno tra i Reisulis, con Karlis che stavolta ha la meglio su Janis per il 3° posto. In mezzo ai fratelli di Yamaha si inserisce in seguito Camden McLellan, la risalita stavolta si ferma giù dal podio e vicinissimo al lettone, mentre Sacha Coenen è ancora 7°.