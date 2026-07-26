Formula 1 Ungheria: Norris rompe il ghiaccio, Ferrari ma che combini?





Isack Hadjar chiude sesto con la sua Red Bull davanti a George Russell che ha avuto un problema di anti stallo in partenza ed è stato superato da tutto il gruppo. Su un tracciato tortuoso come l'Hungaroring fare meglio di settimo era difficile. Ottavo al traguardo Liam Lawson con la Racing Bulls davanti a Nico Hulkenberg con la Audi mentre chiude la zona punti l'altra Racing Bulls di Arvid Lindblad.

Max Verstappen chiude secondo con la Red Bull e può essere davvero felice. Nel finale sceglie le soft e le gestisce da campionissimo sulla lunga distanza: davvero una boccata d'ossigeno per l'olandese. Andrea Kimi Antonelli porta a casa un preziosissimo terzo posto, dopo aver provato la strategia con l'unica sosta. Quando ha capito che era impossibile ha spinto a fondo portando a casa punti preziosissimi: Kimi va in vacanza con 50 punti di vantaggio, grazie anche al suicidio Ferrari: Lewis Hamilton prima ha dovuto cedere posiziona ad Antonelli, per infrazione della safety car line, poi è stato penalizzato per aver superato la velocità consentiva in pit lane. Dietro c'era Charles Leclerc, che però non ha ricevuto ordine di scuderia e ha strappato il quarto posto per sette decimi. La Mercedes ringrazia. Prestazione deludente, errori di strategia: peggio di così era difficile per la Ferrari.