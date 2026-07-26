Formula 1 Ungheria: Norris rompe il ghiaccio, Ferrari ma che combini?

Lando Norris torna alla vittoria con la McLaren: il campione del Mondo era secco dal Brasile '25l Sul podio un Max Verstappen fenomenale un Kimi Antonelli velocissimo e solido. Ferrari
fuori dal podio nel GP più atteso.
Il britannico conquista il GP d'Ungheria da dominatore: un GP senza macchia dopola Pole
della vigilia. All'inizio Lando Norris ha sofferto molto il ritmo del compagno Oscar Piastri, più abile alla partenza, Ma con una strategia perfetta si è ripresa la prima posizione nel gioco delle soste al box. Stupenda McLaren: la crisi di questa parte di campionato sembra un ricordo. Piastri però si è fermato per rottura del cambio in vista dell'arrivo, quando era secondo Norris vince la sua prima gara da campione del mondo ed è la dodicesima in carriera.
Verstappen e Antonelli fenomeni
Max Verstappen chiude secondo con la Red Bull e può essere davvero felice. Nel finale sceglie le soft e le gestisce da campionissimo sulla lunga distanza: davvero una boccata d'ossigeno per l'olandese. Andrea Kimi Antonelli porta a casa un preziosissimo terzo posto, dopo aver provato la strategia con l'unica sosta. Quando ha capito che era impossibile ha spinto a fondo portando a casa punti preziosissimi: Kimi va in vacanza con 50 punti di vantaggio, grazie anche al suicidio Ferrari: Lewis Hamilton prima ha dovuto cedere posiziona ad Antonelli, per infrazione della safety car line, poi è stato penalizzato per aver superato la velocità consentiva in pit lane. Dietro c'era Charles Leclerc, che però non ha ricevuto ordine di scuderia e ha strappato il quarto posto per sette decimi. La Mercedes ringrazia. Prestazione deludente, errori di strategia: peggio di così era difficile per la Ferrari.
Isack Hadjar chiude sesto con la sua Red Bull davanti a George Russell che ha avuto un problema di anti stallo in partenza ed è stato superato da tutto il gruppo. Su un tracciato tortuoso come l'Hungaroring fare meglio di settimo era difficile. Ottavo al traguardo Liam Lawson con la Racing Bulls davanti a Nico Hulkenberg con la Audi mentre chiude la zona punti l'altra Racing Bulls di Arvid Lindblad.
Cadillac due ko per guasti alla vettura
Nel corso del 56esimo giro dunque si ritira Piastri. L'australiano ha accusato un problema al cambio della sua McLaren mentre era secondo. Una vera doccia fredda per lui. Ritiro per Valteri Bottas che è stato costretto a lasciare la sua Cadillac nella corsia dei box. La vettura del finlandese ha avuto un problema di surriscaldamento dei freni. Il pomeriggio drammatico della scuderia statunitense continua verso fine gara quando alza bandiera bianca per affidabilità anche Sergio Perez. Il GP Ungheria ha contato 310 mila spettatori nel quarantesimo anniversario: questa Formula 1 piace sempre di più, in ogni angolo del Mondo.
GP Ungheria l'arrivo
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Foto: Formula 1