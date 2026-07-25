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Formula 1 Ungheria: Norris beffa le Ferrari, ma attenzione alle penalità

Formula 1
di Riccardo Ventura
sabato, 25 luglio 2026 alle 17:24
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Lando Norris beffa le due Ferrari conquistando la prima Pole Position 2026. Mercedes pesantemente ridimensionate: George Russell è rimasto fermo in pista!
Lando Norris in un finale condizionato da due bandiere gialle riesce ad arpionare un primato quasi insperato. Il pilota McLaren brucia per soli 12 millesimi Lewis Hamilton, anche se pareva aver alzato il piede ma così non è stato, evidentemente. Amaro finale per la Ferrari: Lewis Hamilton non si migliora come nemmeno Charles Leclerc che scatterà terzo. La rossa è comunque la miglior vettura ed è la favorita. E oltre alla beffa finale c'è un altro problema: Hamilton è sotto la lente d'ingrandimento dei commissari per aver ostacolato Osca Piastri. Il britannico rischia di perdere tre posizioni: la penalità promuoverebbe Charles Leclerc in prima fila. Andrea Kimi Antonelli è in ogni caso in seconda fila con la Mercedes mentre quinto (o quarto?) partirà l'altra McLaren, quella di Oscar Piastri.

Russell e Verstappen causano le gialle 

Max Verstappen sesto si gira nell'ultimo tentativo ed è un gran problema non solo u per lui ma anche per Andrea Kimi Antonelli, che è sotto investigazione per non aver alzato il piede nel suo giro dopo l'uscita dell'olandese. Settima casella per George Russell che resta a piedi subito dopo il giro e non è mai stato in palla, vicino a lui ci sarà Isack Hadjar con la Red Bull. Quinta fila per la Racing Bulls di Liam Lawson e la AUDI di Nico Hulkenberg.
La grande notizia di quest'oggi è la sedicesima posione di Fernando Alonso. Lo spagnolo si finalmente divertito a guidare la Aston Martin completamente riprogettata da Adrian Newey. Delusione per la Williams che non va oltre il diciottesimo tempo con Carlos Sainz e diciannovesimo con Alexander Albon. La scuderia di Grove è in difficoltà. Ultima nota: anche in Ungheria la Formula 1 è pronta ad annunciare un altro strepitoso record di pubblico. Questo nuovo corso tecnico evidentemente piace.

Griglia di partenza GP d'Ungheria

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Foto: Formula 1
Lando Norris

diRiccardo Ventura

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