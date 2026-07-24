Verso il clamoroso no: ma perché la MotoGP snobba Manuel Gonzalez?

Il caso Manuel Gonzalez è un vero paradosso: talento brillante prima nel paddock WorldSBK e ora in Moto2, ma la MotoGP lo ignora...

Leader Moto2, capace di essere protagonista prima nelle derivate di serie e poi nel Motomondiale, cosa per pochissimi. Eppure Manuel Gonzalez non si merita la MotoGP. Ve ne avevamo già parlato, sembrava la situazione fosse cambiata in suo favore, invece rieccoci allo stesso punto. È quanto emerge dalle ultime voci riguardanti il mercato Tech3: nulla di ufficiale ancora, ma sembra che la scelta sia di KTM che di Gunther Steiner stia virando sull'esperto Luca Marini e, come esordiente, Senna Agius, proprio il compagno di box di Gonzalez. Cosa deve fare il 23enne spagnolo per salire di categoria? Ma il timore è che le porte siano di nuovo chiuse, che incredibilmente non ci sia posto per lui in classe regina, e non manca l'ipotesi di un ritorno nel WorldSBK, tra le derivate di serie...

KTM e Tech3 cambiano tutto

Una cosa è apparsa chiara da tempo: a differenza di un paio di occasioni nel passato, Tech3 non vuole due esordienti per la rivoluzionaria stagione 2027. Per quanto riguarda i piloti attuali, sono tutti ai saluti, solo Pedro Acosta finora ha ufficializzato il suo passaggio a Ducati factory. Il veterano Brad Binder è ormai fuori dal progetto KTM, Steiner l'ha detto in maniera molto chiara ( qui le sue dichiarazioni ), del caso Maverick Vinales vi abbiamo parlato ampiamente, anche Enea Bastianini è ormai in uscita, si attende l'ufficialità da Trackhouse Aprilia. Nella squadra factory del marchio austriaco arriveranno i quasi ex ducatisti Alex Marquez e Fabio Di Giannantonio, per Tech3 si rincorrono solo voci, ma sembra ci sia ora una direzione definita... Chissà se arriverà l'ufficialità nel corso di questa pausa estiva o se tutto verrà confermato una volta ripartito il Mondiale MotoGP, ma se le voci fossero vere sarebbe una situazione incredibile.

Perché non volete Gonzalez in MotoGP?

Manuel Gonzalez ha dimostrato chi è coi risultati, e non da oggi ma dai campionati minori. Ha vinto la ETC (oggi Moto4) dell'allora CEV (oggi MotoJunior) nel 2017, prima di lanciarsi nelle derivate di serie. Ricordiamo anche le wild card di successo nel 2019 nella Supersport 300 e nel 2021 nella 600 del Campionato Italiano Velocità: chi ha lavorato con lui non esita a definirlo un talento incredibile, senza se e senza ma. Il titolo mondiale SSP300 2019, diventando il più giovane iridato, l'ha lanciato ancora di più, poi è arrivata la grande sfida nel Motomondiale che sta dando i suoi frutti. Dopo due anni è arrivato il primo podio, poi le vittorie che gli hanno permesso di salire sul podio iridato nel 2024, è vice-campione in carica, quest'anno è leader iridato e di nuovo grande candidato per il titolo Moto2.