Enigma Tech3 2027: no a due rookie, Manuel Gonzalez sogna la promozione

È ancora mistero Tech3 per la stagione MotoGP 2027. Non ci saranno però due esordienti nel box, e una possibilità è Manuel Gonzalez.

Il mercato piloti per la MotoGP 2027 rimane chiaramente l'argomento di grido anche nel corso di questo GP a Brno. Ancora di più dopo la firma del chiacchierato Patto della Concordia, che dovrebbe dare il via libera agli annunci... O forse no? "Nessuna fretta" è il motto di Gunther Steiner, da quest'anno proprietario di Tech3 Racing dopo l'addio dello storico fondatore Hervé Poncharal. Abbiamo sentito le parole di Vinales e tante voci, che per il momento non trovano conferma. Occhio anche a Manuel Gonzalez, che si meriterebbe davvero il premio MotoGP visto quanto ha fatto e sta facendo in Moto2: risultati ancora più notevoli se ricordiamo che è stato un campione nelle derivate di serie!

Tech3 non vuole rifare un errore

"Non è facile tornare in forma dopo tutti i suoi infortuni" ha sottolineato Gunther Steiner a motogp.com nel corso delle FP2, riferendosi a Maverick Vinales. Un peccato la mancata Q2 diretta, ma il capo Tech3 vede qualche miglioramento. Chiaramente l'argomento non può non cadere sul mercato piloti MotoGP, visto che "Con tutti i cambiamenti che ci sono, avere due rookie sarebbe un errore. Serve un riferimento ed un nuovo arrivo, è quello che stiamo cercando di fare" ha dichiarato. ha sottolineato Gunther Steiner a motogp.com nel corso delle FP2, riferendosi a Maverick Vinales. Un peccato la mancata Q2 diretta, ma il capo Tech3 vede qualche miglioramento. Chiaramente l'argomento non può non cadere sul mercato piloti MotoGP, visto che Vinales non ha nascosto la sua amarezza per le scelte KTM dopo le precedenti promesse. Anche se non c'è ancora nulla di ufficiale, lo spagnolo forse è ancora in ballo? Sembra che la scelta ideale per Tech3 per il 2027 sia un pilota di esperienza ed un esordiente. Gunther Steiner approva questa linea di pensiero.ha dichiarato.

La "questione Gonzalez"

"Non lo so, davvero" ha ammesso Steiner, che sottolinea poi la ricerca di un pilota che sia 'parte di un team' e anche l'intenzione di capire meglio tutta la situazione, rimarcando anche che "Non c'è fretta". Nessun nome chiaro sul tavolo, nessuna conferma o smentita, ma anche tutto questo dà da pensare. Con la situazione ancora tutta da valutare in Tech3, Manuel Gonzalez potrebbe quindi rivelarsi una buona scelta, ottenendo quell'agognato posto MotoGP che si merita da un po'? Due degli esordienti che fanno notizia ultimamente sono l'australiano Senna Agius e Manuel Gonzalez, capoclassifica Moto2 che da tempo sta gridando la sua frustrazione per un accordo MotoGP che non arriva. Come mai?ha ammesso Steiner, che sottolinea poi la ricerca di un pilota che sia 'parte di un team' e anche l'intenzione di capire meglio tutta la situazione, rimarcando anche che. Nessun nome chiaro sul tavolo, nessuna conferma o smentita, ma anche tutto questo dà da pensare. Con la situazione ancora tutta da valutare in Tech3, Manuel Gonzalez potrebbe quindi rivelarsi una buona scelta, ottenendo quell'agognato posto MotoGP che si merita da un po'?