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Maverick Vinales: illuso e deluso dalla KTM, no alla Superbike

MotoGP
di Matteo Bellan
giovedì, 18 giugno 2026 alle 21:00
Maverick Vinales seduto nel box KTM Tech3 MotoGP
Vinales senza posto in MotoGP per il 2027: è deluso dalla KTM
Il pilota spagnolo sembrava avere un posto assicurato sulla griglia 2027, ma poi le cose sono cambiate: a Brno ha manifestato la sua delusione.
Nella lista di coloro che in questo momento non hanno un posto in MotoGP per l'anno prossimo c'è anche Maverick Vinales. Il suo caso è un po' particolare. A inizio 2026 era trapelata l'intenzione di KTM di promuoverlo nel team factory per il 2027 (QUI il nostro articolo), ma i problemi alla spalla sinistra del pilota hanno modificato i piani della casa di Mattighofen.
Nella squadra ufficiale arriveranno Alex Marquez e Fabio Di Giannantonio, mentre nel box Tech3 ci sono delle decisioni ancora da prendere. La conferma del 31enne spagnolo appare difficile, soprattutto se non arriveranno risultati particolarmente positivi nelle prossime gare.

MotoGP, Vinales non è al meglio fisicamente

Vinales sta ancora subendo le conseguenze dell'infortunio accusato in seguito alla caduta nelle Qualifiche MotoGP al Sachsenring nel 2025. In quell'occasione si era ritrovato con una lussazione e una frattura alla spalla sinistra. Era stato operato e aveva rinunciato ad alcuni gran premi nella seconda metà della stagione. Non è mai stato al 100% dopo il rientro, ma durante la preparazione invernale con il suo nuovo performance coach Jorge Lorenzo non sembrava avere grossi problemi. Il ritorno su una MotoGP ha cambiato tutto.
Maverick Vinales pilota del team KTM Tech3 MotoGP
Maverick non è al 100% della condizione fisica
La spalla non funzionava a dovere nei primi appuntamenti del 2026 e ad Austin non ha completato il weekend a causa del forte dolore causato da una vite che si era spostata dopo l'intervento del 2025. È finito di nuovo in sala operatoria e, dopo aver saltato anche Jerez e Le Mans, è tornato in occasione del GP in Catalogna.
Maverick non è ancora a posto e la situazione è abbastanza complicata, gli serve tempo per tornare al 100% della condizione e il suo futuro in MotoGP è pesantemente a rischio: "Mi chiedono risultati - riporta Marca - ma al momento sono ancora infortunato. È davvero difficile dare una risposta. Forse adesso non riesco a dare il massimo, ma tra due mesi potrò farlo".

Maverick "punge" KTM e rifiuta l'ipotesi SBK

Vinales conferma che a un certo punto era fatta per il suo futuro trasferimento nel team factory KTM, poi è sfumato tutto e oggi non sa proprio cosa farà nel 2027: "Con la KTM ho dimostrato la mia lealtà nei loro confronti: in inverno ero nel team ufficiale, poi sono passato a Tech3 e ora non so nemmeno più dove mi trovo. È difficile, quando ti fidi di qualcuno, della sua parola... Avrei potuto anche seguire la mia strada e firmare con qualcun altro, ma non credo che fosse il modo giusto".
Lui non è l'unico pilota che sembra destinato a lasciare la MotoGP e a dover cercare una buona alternativa. È automatico pensare al Mondiale Superbike come piano B, però il numero 12 del team KTM Tech3 non sembra aprire al passaggio al campionato delle derivate di serie : "In Superbike non credo che mi vedrei, a dire il vero. Nel motociclismo, se me ne vado da qui, ho già fatto tutto quello che dovevo fare, non ho altro da fare. Se me ne vado da qui, mi godrò la vita".

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