Come nel caso della MotoGP, anche la SBK non correrà più nel famoso circuito australiano: ma il cambiamento non avverrà nel 2027.

Phillip Island non ospiterà più né MotoGP né Superbike. Dal 2027 il Motomondiale farà tappa ad Adelaide , mentre dal 2028 il campionato delle derivate di serie correrà a Tailem Bend. Era già nell'aria da tempo che sarebbe stato il The Bend Motorsport Park ad ospitare il WorldSBK e in queste ore c'è stata la conferma ufficiale.

Superbike in Australia: non solo Phillip Island

Quello a Phillip Island è uno dei round storici del calendario. Ha ospitato gare dal 1990 al 1992, poi dal 1990 al 2020. Ci sono stati due anni di pausa dovuti alla nota emergenza Covid, poi l'azione è ritornata dal 2022. Nel 2027 ci sarà l'ultima edizione dell'appuntamento nello Stato australiano di Victoria. Recentemente è già stato comunicato che il weekend di gara è programmato per il weekend 19-21 febbraio, con l'ultimo test pre-campionato che si disputerà nelle giornate 15-16 febbraio.

Va ricordato che la Superbike aveva già corso in Australia in un luogo diverso da Phillip Island: nel 1988 e nel 1989 era stato l'Oran Park Raceway di Narellan, a sud ovest di Sydney (Stato del Nuovo Galles del Sud), ad ospitare le gare. Dal 2028 tutto si sposterà nello Stato dell'Australia Meridionale. Il The Bend Motorsport Park si trova a circa 100 km da Adelaide, dove invece correrà la MotoGP dal 2027.

Calendario SBK: servono più round fuori dall'Europa

Da diversi anni il round d'Australia rappresenta l'evento di apertura della stagione WorldSBK e vedremo se continuerà ad esserlo anche nel 2028. Dal 2024 è anche l'unico che non si disputa in Europa. Il 2023 è stato l'ultimo anno nel quale c'erano almeno due round extra-europei, Phillip Island e Mandalika (Indonesia).

Per un campionato mondiale è un po' poco avere una sola tappa fuori dal Vecchio Continente. Per la crescita del prodotto è fondamentale trovare delle soluzioni. Luoghi come gli Stati Uniti, l'America Latina, la Cina e il Sud-Est Asiatico possono essere strategici. Vedremo se nel calendario 2027 ci sarà qualche piacevole novità. Finora dell'arrivo di Liberty Media come nuova padrona della Superbike non se n'è accorto quasi nessuno, anche perché il focus della società americana è soprattutto sulla MotoGP. Nessuna sorpresa, a dire il vero, però il campionato delle derivate di serie merita di essere valorizzato.