Dalle ceneri di un disastroso 2023 con la perdita di Marc Marquez e la peggior RC213V mai esistita, alla rinascita sportiva giocandosi credenziali importanti per l'era 850cc. La restaurazione di Honda in MotoGP si basa sulla filosofia di sempre, sul "potere dei sogni" del suo fondatore, ma anche sull'aspetto umano. Individui di caratura, competenza e professionalità per tornare a vincere. Perché le moto, alla fine, bisogna anche saperle guidare ed una squadra riuscire ad indirizzarla verso la giusta direzione.

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Di fatto nel 2027 Honda HRC in MotoGP rispetto al lustro precedente avrà volti nuovi. Alberto Puig sarà consulente, vi sarà un'impronta sempre più italiana con Davide Brivio (e non solo...) da un punto di vista gestional-operativo e Romano Albesiano alla guida tecnica, con altre personalità di spicco potenzialmente in grado di dare una svolta. La nomina a Team Manager di Mikihiko Kawase in tal senso è piuttosto indicativa.

LA STORIA DI MIKIHIKO KAWASE

La storia di Kawase-San è da conoscere. Prima di far carriera in HRC arrivando fino ad un posto apicale nel progetto MotoGP (oggi Technical Manager, domani Team Manager), Mikihiko Kawase ha tentato l'avventura da pilota. Correndo su pista a livello regionale in 125cc, arrivando ad un passo dall'esordire nell'All Japan. Avendo iniziato tardi (18 anni), dovendo occuparsi lui di tutto (correre, allestire il team, preparare la moto), decise poi di smettere qualche anno più tardi, anche a seguito di un brutto infortunio. A quel punto si dedicò completamente alla sua carriera professionale da ingegnere, entrando in Honda nel 2008 nel reparto R&D (ricerca e sviluppo). Rimase legato al mondo delle corse contribuendo ai programmi del glorioso team Blue Helmets MSC, prima di esser trasferito di reparto, passando in HRC nel 2012 per occuparsi del neonato progetto Moto3. Da direttore generale dello sviluppo, la NSF250RW che vinse nel 2014 il titolo al primo colpo con Alex Marquez resta, di fatto, una sua creatura.

KAWASE-SAN PARLA AI PILOTI

Un pregio riconosciuto a Mikihiko Kawase nel suo attuale ruolo di Technical Manager del progetto Honda MotoGP è il saper parlare con i piloti. Da ex-motociclista, il dialogo con loro rappresenta per lui un processo naturale. Non solo analisi dei dati, ma confronto con chi in sella alla RC213V ci sale. Il fattore umano che torna protagonista in HRC, ancor più in prospettiva con l'arrivo di un top rider come Fabio Quartararo, l'investimento su un giovane del calibro di Diogo Moreira al quale, presumibilmente, si affiancherà anche David Alonso. Soichiro Honda parlava di "Potere dei sogni", ma chi sogna sono le persone: il futuro non si può non progettare senza individui di valore, competenza, che sappiano mettersi in gioco e, per l'appunto, sognare. In grande, come richiede tuttora una realtà come HRC.