Davide Brivio al posto di Alberto Puig: le reazioni nel box HRC Honda

Il team HRC Honda sta da tempo ricostruendo le sue basi per cercare di tornare al massimo livello nel campionato MotoGP. L'arrivo di Romano Albesiano in veste di direttore tecnico è stato un primo scossone nel box giapponese. Dal prossimo anno si farà da parte l'attuale team manager Alberto Puig per fare posto all'arrivo di Davide Brivio.

Espargarò sul nuovo ruolo di Puig

Puig ricopre il ruolo di team manager HRC dal 2018, anno in cui ha preso il posto di Livio Suppo. Insieme a Marc Marquez ha vinto due titoli mondiali, poi ha dovuto affrontare l'addio del campione con tutte le sue conseguenze. Da sempre Alberto viene riconosciuto nel paddock, e fuori, per il suo carattere duro, ma ha avuto polso nel tenere in piedi una situazione che rischiava di crollare negli ultimi anni. Dal 2020, quando c'è stato il terribile incidente di Marquez a Jerez, Honda arranca in MotoGP e fatica a trovare persino la top-10.

Alberto è stato fantastico [come team manager]. È una persona che è sempre stata al fianco dei piloti. Fa parte dell'HRC, ma è sempre stato vicinissimo ai piloti, difendendoli". A poco è servito l'ingaggio di un campione del mondo come Joan Mir e di un pilota abile nell'evoluzione delle moto come Luca Marini. Anche l'arrivo di Aleix Espargaró è un tentativo di accelerare sull'evoluzione della RC213V, ma serve ancora tempo. Il collaudatore di Granollers difende a spada tratta Alberto Puig, per il suo operato e come persona. "[come team manager].".

Dalla prossima stagione MotoGP, Puig assumerà un ruolo di consulente senior. "Ho avuto la fortuna di lavorare con lui dalla scorsa stagione, ed è un ottimo team manager", ha aggiunto il pilota di Granollers. "Sono a conoscenza delle novità riguardanti l'HRC, ma Alberto sarà comunque qui l'anno prossimo. Rimarrà una figura importante all'interno della squadra. Magari da una prospettiva diversa, ma Alberto resterà qui".

Il commento dei piloti

Davide Brivio lascerà il team Trackhouse Racing e assumerà una posizione di rilievo in HRC a partire dal 2027. Inoltre la Casa dell'Ala dovrebbe schierare una line-up piloti completamente rinnovata, composta da Fabio Quartararo e dal rookie David Alonso.

Al fianco di Alberto Puig c'è anche Luca Marini, alla sua terza stagione in MotoGP con i colori Honda senza riuscire mai a salire sul podio. "Alberto è davvero una persona eccezionale", ha ammesso il fratello di Valentino Rossi. "È stato fantastico lavorare con lui. E sono contento che possa rimanere in Honda anche in futuro. Penso che abbia una personalità davvero eccezionale, anche se dall'esterno, soprattutto dai media, potrebbe non sembrare sempre così. È una persona che ti dice le cose come stanno, senza peli sulla lingua".

In pubblico il manager catalano viene spesso percepito come scontroso, severo, ma interiormente la sua personalità è ben diversa. "Gli anni difficili rivelano che tipo di persona sei", ha dichiarato Joan Mir, "non i momenti belli, quando tutti sono gentili. In quelli brutti, si capiscono molte cose meglio. E per quanto mi riguarda, posso solo dire che sono grato ad Alberto... È estremamente trasparente con noi e lo apprezziamo moltissimo".