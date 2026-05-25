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“Aspettano che qualcuno muoia?”: l’ira di Febvre dopo l’incidente di Benistant, polemica in MXGP

Motocross
di Diana Tamantini
lunedì, 25 maggio 2026 alle 10:39
febvre-mxgp-francia
Una brutta caduta, nessuna bandiera rossa e una scia di polemiche: l'iridato MXGP in carica ha alzato la voce.
L'incidente di Thibault Benistant nella prima manche del GP di Francia, col pilota rimasto a terra a lungo a bordo pista senza un minimo accenno di bandiera rossa, ha scatenato non poche polemiche, con il campione MXGP in carica Romain Febvre particolarmente (e giustamente) furioso. Ancora non abbiamo aggiornamenti ufficiali sulle condizioni di salute del francese del Team Motoblouz Honda Motul SR, che sta però ricevendo tantissimi messaggi di supporto, ma quel che è certo è che s'è vista una situazione incresciosa, e non è nemmeno la prima volta che succede in un Mondiale, che si tratti di velocità o di offroad. Le moto sono uno sport bellissimo e pericoloso, ma sembra che ci si dimentichi troppo spesso che sotto il casco ci sono persone in carne e ossa. Giusto pochi giorni fa Carmelo Ezpeleta commentava il disastro nel Gran Premio MotoGP di Catalunya e la terza ripartenza con "lo spettacolo deve continuare". Purtroppo, sembra che il principio sia lo stesso anche per quanto visto in MXGP a Lacapelle Marival.

Il duro attacco di Febvre 

"Nessuno della FIM è qui, non hanno rispetto per i piloti". L'iridato 2025 non va per il sottile. Ieri ha chiuso sul terzo gradino del podio overall la sua tappa di casa, in conferenza stampa però il pensiero era per il connazionale incidentato nella prima manche e per la situazione creatasi in seguito. "Nella prima manche, al primo giro, c'è stato un brutto incidente, Thibault [Benistant] era a terra, privo di sensi" ha raccontato l'alfiere Kawasaki, come riporta GateDrop. "Hanno esposto le bandiere gialle per almeno cinque giri, poi l'hanno portato via in elicottero". L'unica cosa che si sa è che "Non sente più una gamba", ma appunto ancora non abbiamo notizie certe e ufficiali.
Quello che fa arrabbiare più di tutto Febvre è l'esposizione della sola bandiera gialla, con pilota e personale medico a bordo pista, mentre i piloti sfrecciavano a pochi centimetri. "Quindi quando metteranno la bandiera rossa? Aspettano che qualcuno muoia?" chiede furioso il campione MXGP. In Gara 2 c'è stato un altro incidente alla prima curva, stavolta con più piloti coinvolti e con la bandiera rossa. Anche se la situazione è stata caotica, soprattutto a lungo non s'è capito se Vialle e Gajser potevano ripartire oppure no. "Non sapevano cosa fare, erano fuori controllo" ha continuato Febvre, infine quasi rassegnato. "Potrei parlare per dieci minuti, ma non cambierà nulla" ha concluso amaro.

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