MX bollente in Francia: Kiara Fontanesi già da urlo! Sorpresa MX2, Herlings ruggito MXGP

Tricolore in alto solo nel Mondiale Motocross Femminile. Com'è andato il sabato in MXGP e MX2? Cronaca e classifiche.

Ruggisce Kiara Fontanesi nel sabato in Francia, dove ha sede il primo round del Mondiale WMX 2026. In MX2, Sacha Coenen perde l'invincibilità in qualifica a vantaggio del beniamino di casa Mathis Valin. Infine, in MXGP la zampata è di Jeffrey Herlings, con il leader iridato Lucas Coenen 3° in rimonta ed il rookie d'assalto di casa, Tom Vialle, che sbaglia malamente. Giornata incandescente per il Motocross a Lacapelle-Marival, ecco di seguito riassunti e classifiche di quanto accaduto oggi. Domani tocca all'ultima gara delle crossiste, a seguire tutte le altre corse. Diretta integrale solo su mxgp-tv.com, Raisport invece trasmetterà in diretta TV solo le Gare 2 alle 16:00 (MX2) e alle 17:00 (MXGP).

WMX: Fontanesi scatenata tra qualifiche e Gara 1

"È un altro giorno, dobbiamo rimanere concentrati" ha sottolineato a caldo. L'iridata 2024-2025 Lotte van Drunen invece ha commesso qualche errore di troppo, uno in particolare nelle battute iniziali, facendola precipitare in coda... Per poi risalire fino al 9° posto. Non brilla neanche Courtney Duncan, altra pluricampionessa del mondo, che chiude solo fuori dai 10. La spagnola Daniela Guillen è 2^, terza piazza per la beniamina di casa April Franzoni. Che la nostra "ragazza terribile" fosse carica, era apparso chiaro dai weekend di gare già disputati nel campionato tricolore . Kiara Fontanesi ora alza l'asticella: dominio nel sabato a Lacapelle-Marival, assicurandosi prima la pole position col miglior tempo nella gara di qualifica, poi anche il trionfo nella prima gara del fine settimana francese. Subito doppia affermazione (non vinceva la prima gara di stagione dal round dei Paesi Bassi nel 2013!) e domani mattina tocca a Gara 2, avremo la consacrazione completa?ha sottolineato a caldo. L'iridata 2024-2025 Lotte van Drunen invece ha commesso qualche errore di troppo, uno in particolare nelle battute iniziali, facendola precipitare in coda... Per poi risalire fino al 9° posto. Non brilla neanche Courtney Duncan, altra pluricampionessa del mondo, che chiude solo fuori dai 10. La spagnola Daniela Guillen è 2^, terza piazza per la beniamina di casa April Franzoni.

MX2: l'eroe di casa ferma il re delle qualifiche

Il dominio di Sacha Coenen è interrotto, stavolta non è lui il re della gara di qualifica. Dobbiamo guardare in Kawasaki: il beniamino di casa Mathis Valin infatti piazza la prima zampata del 2026 in MX2, assicurandosi così la partenza dal primo cancelletto per le due gare di domani. Nonostante l'holeshot alla partenza non è stata una gara in discesa, se l'è dovuta sudare, ma conta il risultato finale che lo premia. Liam Everts si assicura il secondo posto finale, il rookie Jan Reisulis è terzo, seguono i ragazzi Triumph ed il capoclassifica iridato Simon Laengenfelder, che senza sforzo mantiene un solido margine nella generale anche col 6° posto all'ultimo salto. E gli italiani? I migliori, ovvero Ferruccio Zanchi su Ducati, e Valerio Lata su Honda, completano la top 10 della gara di qualifica. Un peccato soprattutto per il secondo, scattato alla grande ed a lungo in top 3, prima di cedere nella seconda parte della corsa.

MXGP: l'uomo dei record è imprendibile

Un altro eroe di casa inizia al meglio la gara di qualifica: parliamo di Tom Vialle, che scatta al meglio e prende il comando su Herlings, De Wolf, Adamo e via via tutti gli altri. Ahimè è solo l'inizio, il super rookie francese di Honda incapperà in più problemi: non solo il sorpasso di Herlings, che quindi inizia subito a prendere il largo, ma anche un grosso rischio inizialmente salvato, cosa che non riesce con un secondo, che invece provoca la caduta. Da 2° si ritrova 18° in un attimo... Ne beneficiano gli avversari, in primis il rookie di grido Kay De Wolf, che già aveva mandato segnali forti col miglior crono nei turni cronometrati precedenti, ma anche il leader iridato Lucas Coenen (in rimonta dai margini della top 10). Alla fine nessuno raggiunge lo scatenato olandese di Honda, in ottima forma dopo aver brillato in tutti i campionati nazionali disputati durante la pausa: è il re del sabato in Francia! Non mancano scintille dietro di lui: Kay De Wolf e Lucas Coenen se la giocano fino alla fine, ma è il rookie ad avere la meglio all'ultimo e proprio di un soffio. Capitolo Italia, Andrea Adamo è il migliore con l'8° posto al traguardo.

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