Aprilia trova (finalmente) il main sponsor: problemi per Jorge Martin

Il team ufficiale Aprilia Racing arriverà al Mugello con una grande novità. Finalmente sulle moto con sede a Noale comparirà un nuovo sponsor, Monster Energy, dopo anni alla ricerca di un investitore di peso. L'accordo vincolerà le due parti fino al termine di questo campionato MotoGP, con possibilità di prolungare la partnership anche in seguito... con l'arrivo di Pecco Bagnaia.

Un main sponsor per l'Aprilia

Finalmente Aprilia ha trovato il suo main sponsor, grazie anche all'ottimo avvio di stagione 2026. Le vittorie di Marco Bezzecchi e Jorge Martin stanno lasciando il segno nel paddock della MotoGP e il marchio veneto comincia ad attirare i grandi investitori. Come riportato da Crash.net, Monster ha finalizzato un accordo per diventare lo sponsor principale del team, con effetto immediato.

Per Aprilia, questo accordo rappresenta una vera e propria ancora di salvezza. Da tempo Massimo Rivola era alla ricerca di un marchio prestigioso che volesse aderire il proprio nome sulla fiancata della RS-GP, così da poter competere ad armi pari con gli altri costruttori. Un'iniezione finanziaria che porterà nelle casse di Noale diversi milioni di euro che senz'altro aiuteranno anche l'evoluzione della moto. Una boccata d'ossigeno per il Gruppo Piaggio, che finora aveva sostenuto economicamente il progetto in MotoGP di Aprilia, nonostante nel 2025 abbia venduto l'8,6% di moto in meno a livello mondiale.

L'ascesa delle RS-GP in MotoGP

L'investimento del noto marchio di bevande energetiche non è casuale. La Casa italiana si è dimostrata la più forte in questa prima parte di stagione, conquistando quattro vittorie nelle prime sei gare. Tre di queste vittorie sono state ottenute da Marco Bezzecchi, mentre Jorge Martín ha trionfato sul circuito di Le Mans. Queste performance hanno convinto i dirigenti della multinazionale americana a investire sul marchio veneto.

Inoltre, il rapporto tra i piloti e il nuovo sponsor è eccellente. Marco Bezzecchi, attualmente leader in classifica generale MotoGP, ha da tempo un contratto pubblicitario personale con Monster. Questo faciliterà notevolmente tutte le campagne pubblicitarie e gli eventi commerciali che il team organizzerà a partire dalla prossima gara in Italia. Guardando al futuro, anche Pecco Bagnaia è un atleta "targato" Monster, quindi dal 2027 avrà entrambi i piloti nello stesso box.

Problema per 'Martinator'

Diventa una situazione precaria per Jorge Martin, da anni pilota di punta della Red Bull. L'azienda austriaca è la principale rivale commerciale di Monster, quindi vedere il campione del mondo in carica su una moto completamente ricoperta dai loghi del suo diretto concorrente crea un conflitto di interessi difficile da gestire in pista. Due le piste da seguire: eliminare momentaneamente i loghi Red Bull dalla carena della sua moto o passare al marchio con gli artigli verdi.