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Alex Marquez salta (almeno) Mugello e Balaton Park dopo il terribile incidente di Montmeló

MotoGP
di Diana Tamantini
giovedì, 21 maggio 2026 alle 13:35
motogp-alex-marquez-injury
Da Gresini Racing arriva un nuovo aggiornamento: Alex Marquez assente per i prossimi due round MotoGP, almeno...
"Alex Marquez non disputerà i Gran Premi del Mugello e del Balaton Park". L'ultimo aggiornamento da Gresini Racing spiega ciò che già si poteva supporre, ovvero che il vice-campione MotoGP in carica sarà assente per un po', visto quanto accaduto domenica scorsa al Montmelo. L'ipotesi è che subentri il tester Michele Pirro in occasione del round tricolore (ad inizio giugno invece sarà impegnato nel terzo evento CIV SBK a Imola), ma rimane un'idea al momento non confermata. Quel che conta al momento è pensare alla salute del pilota che, senza esagerare, ha letteralmente rischiato la vita in quel grave incidente nel primi giri del GP Catalunya.

Focus sul recupero, ritorno incerto 

Certamente non ci si poteva aspettare di rivedere presto Alex Marquez in azione. Le immagini della gara lunga a Barcellona sono di quelle che nessuno dimenticherà, visto che hanno fatto tremare tutti e temere il peggio. Il rischio nelle gare di moto non è notizia di oggi, certi incidenti saranno sempre inevitabili nonostante l'aumento della sicurezza... Ma tutti abbiamo tirato un sospiro di sollievo quando sono arrivate prima le novità Gresini Racing, poi gli aggiornamenti dallo stesso pilota spagnolo, che ha voluto rassicurare tutti. Tra lui e quando accaduto alla prima ripartenza a Johann Zarco, è stato un round da brividi... Alex Marquez intanto è stato operato, ora deve pensare al recupero dalla frattura parziale della vertebra C7 ed a quella della clavicola, come si evidenzia dalla foto in copertina. I tempi di recupero verranno ufficializzati più avanti, assieme ad un'ipotetica data sul suo ritorno in azione in MotoGP, ma al momento non è certo la questione più importante, così come non lo è il fatto che non potrà essere tra i protagonisti del Mondiale 2026. Da capire ora se la squadra di Nadia Padovani schiererà un sostituto, o se continuerà con il solo Fermin Aldeguer (tutt'ora dolorante per l'infortunio di gennaio), in attesa del rientro del suo #73.

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Alex Marquez

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