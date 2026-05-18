Il pilota spagnolo è finito sotto i ferri dopo il pauroso incidente avvenuto nella gara in Catalunya.

È stata una domenica difficile quella di ieri a Barcellona, dove nella gara MotoGP sono avvenuti due brutti incidenti che hanno generato tanta preoccupazione. Il primo ha riguardato Alex Marquez , che ad alta velocità ha tamponato Pedro Acosta, praticamente piantatosi in mezzo alla pista a causa di un problema tecnico (elettronico, pare) alla sua KTM RC16. La caduta del pilota del team BK8 Gresini Racing è stata veramente spaventosa. I soccorsi sono intervenuti rapidamente, ci sono state le prime cure sul posto, poi c'è stato un primo trasporto presso il Centro Medico e un altro successivo all'Hospital General de Catalunya.

MotoGP, Alex Marquez: le condizioni del pilota dopo l'incidente

Il vice-campione del mondo MotoGP 2025 ha accusato una frattura marginale della vertebra C7 e una frattura della clavicola destra. Poco fa il team Gresini ha diramato una nota ufficiale per spiegare che ieri sera è stato operato successo alla clavicola destra, che è stata stabilizzata con l'inserimento di una placca, da Anna Carreras, David Benito e Paula Barragán presso l'Hospital General de Catalunya. Marquez lascerà l'ospedale nel tardo pomeriggio.

In questo momento non ci sono notizie sui tempi di recupero. Comunque, considerando l'incidente, è andata bene. Vedere Alex che sorride dall'ospedale è molto positivo. Poi vedremo quando ci saranno aggiornamenti sul suo futuro rientro, adesso è importante che si prenda cura di sé stesso seguendo le indicazioni che gli daranno i dottori. La pista può aspettare, anche se da pilota è normale che non veda l'ora di tornare a correre.