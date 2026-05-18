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Alex Marquez operato con successo: gli aggiornamenti dal team Gresini

MotoGP
di Matteo Bellan
lunedì, 18 maggio 2026 alle 12:35
Alex Marquez pilota Gresini MotoGP operato dopo l'incidente a Barcellona
MotoGP, Alex Marquez operato: gli aggiornamenti dal team Gresini
Il pilota spagnolo è finito sotto i ferri dopo il pauroso incidente avvenuto nella gara in Catalunya.
È stata una domenica difficile quella di ieri a Barcellona, dove nella gara MotoGP sono avvenuti due brutti incidenti che hanno generato tanta preoccupazione. Il primo ha riguardato Alex Marquez, che ad alta velocità ha tamponato Pedro Acosta, praticamente piantatosi in mezzo alla pista a causa di un problema tecnico (elettronico, pare) alla sua KTM RC16. La caduta del pilota del team BK8 Gresini Racing è stata veramente spaventosa. I soccorsi sono intervenuti rapidamente, ci sono state le prime cure sul posto, poi c'è stato un primo trasporto presso il Centro Medico e un altro successivo all'Hospital General de Catalunya.

MotoGP, Alex Marquez: le condizioni del pilota dopo l'incidente

Il vice-campione del mondo MotoGP 2025 ha accusato una frattura marginale della vertebra C7 e una frattura della clavicola destra. Poco fa il team Gresini ha diramato una nota ufficiale per spiegare che ieri sera è stato operato successo alla clavicola destra, che è stata stabilizzata con l'inserimento di una placca, da Anna Carreras, David Benito e Paula Barragán presso l'Hospital General de Catalunya. Marquez lascerà l'ospedale nel tardo pomeriggio.
In questo momento non ci sono notizie sui tempi di recupero. Comunque, considerando l'incidente, è andata bene. Vedere Alex che sorride dall'ospedale è molto positivo. Poi vedremo quando ci saranno aggiornamenti sul suo futuro rientro, adesso è importante che si prenda cura di sé stesso seguendo le indicazioni che gli daranno i dottori. La pista può aspettare, anche se da pilota è normale che non veda l'ora di tornare a correre.

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