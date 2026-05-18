Podio da brividi per Aldeguer: "Una giornata davvero terrificante"

Nella domenica di MotoGP a Barcellona non sono mancati i colpi di scena e gli attimi di paura. In una gara segnata da brutte cadute e bandiere rosse, Fermin Aldeguer riesce a piazzarsi sul secondo gradino del podio, nonostante la partenza dalla quinta fila. Il pilota Gresini ha trovato il giusto guizzo in mezzo al caos e centra il suo primo buon risultato in questa stagione 2026.

Una domenica ad alta tensione

Il GP di Catalunya non ha regalato soltanto emozioni, ma brividi. Jorge Martin e Raul Fernandez sono rimasti coinvolti in un incidente che ha privato al pilota Aprilia di conquistare la vetta del Mondiale. Precedentemente gli incidenti di Alex Marquez e Johann Zarco hanno scatenato tensioni ed elettrizzato l'atmosfera, per un totale di tre partenze in meno di mezz'ora. Alla fine trionfa la Ducati di Fabio Di Giannantonio, seguito dai colleghi di marca Fermin Aldeguer e Pecco Bagnaia.

Per l'alfiere Gresini un buon secondo posto che offre una spinta morale in vista del proseguimento del campionato MotoGP. Questo risultato finale non rientrava nei piani della vigilia. "Onestamente non me l'aspettavo. È stata una giornata dura e lunga, non vedo l'ora che finisca, ma anche di festeggiare, perché abbiamo avuto un inizio di stagione difficile e ci meritiamo questi risultati".

Primo podio stagionale per Aldeguer

In tutta onestà il pilota di Murcia ha ammesso che il contesto della gara ha rivoluzionato l'esito finale. "Dalle FP1 mi sentivo molto bene, ma tra bandiere gialle, qualifiche e una caduta, partire dalla 15ª posizione non mi faceva pensare a un posto sul podio", ha proseguito Aldeguer. “Un po’ di sfortuna per gli altri, un po’ di fortuna per me". Le ripartenze gli hanno consentito di risalire fino alla nona piazza e successivamente di avvicinarsi alla testa della gara. "Nessuno si aspettava che lottassi per la vittoria oggi, ma ci siamo andati molto vicini".

Uno dei momenti più delicati della giornata è stato l'incidente del suo compagno di squadra Alex Marquez. Al rientro ai box Fermin ha avvertito un'atmosfera quasi surreale. "È stata una giornata difficile. Terrificante, davvero orribile. C'era molta tensione nel box... Vedi quelle immagini e ti viene la pelle d'oca. È molto difficile gestire le scariche di adrenalina dovute alle continue fermate, ripartenze e ancora fermate... Quando vedi un altro pilota a terra, anche se ti dicono che è cosciente, non sai mai veramente cosa gli stia succedendo".