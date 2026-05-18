Femminile Vallelunga: Karolina Danak beffa tutte e vola in testa

Vittoria e leadership del CIV Femminile e della Women's European Championship per Karolina Danak con quattro pilote racchiuse in 159 millesimi a Vallelunga.

L'esordio stagionale della Coppa Italia Velocità all'Autodromo Piero Taruffi di Vallelunga, funestato dalla tragica scomparsa di Dimitri Tempesti a seguito di un fatale incidente registratosi nelle seconde qualifiche del Trofeo RR Cup , ha riservato una scoppiettante gara del CIV Femminile in coabitazione con la Women's European Championship (Europeo). Dieci giri di una contesa che ha offerto di tutto. Sorpassi, capovolgimenti di fronte, un finale rocambolesco con la top-3 racchiusa in soli 78 millesimi di secondo ed in coda anche la quarta classificata ad appena 0"159 dalla vincitrice. A spuntarla è stata Karolina Danak.

BIS DI KAROLINA DANAK

Regolarmente al via del WorldWCR, Karolina Danak ha deciso per il 2026 di affiancare un secondo impegno. In un progetto ad ampio respiro tra CIV Femminile e Women's European Championship con Prata Motor Sport, la diciottenne polacca ha celebrato la seconda affermazione in tre manche finora disputate, dovendo sudare le proverbiali sette camicie per regolare Yvonne Cerpa e la coppia del Team Trasimeno formata da Elisabetta Monti e Josephine Bruno. Scattata dalla quarta casella, giro dopo giro ha recuperato posizioni fino all'attacco decisivo nel corso dell'ultimo passaggio in pieno ingresso della curva Campagnano, gettando le basi per una super-volata. Non la prima e, presumibilmente, non l'ultima della stagione.

CAMPIONATO APERTO

Seppur con un esiguo margine, Karolina Danak è riuscita a centrare la vittoria, proponendosi sempre più come legittima pretendente al titolo tricolore-e-continentale. Questo successo consente a "Karola" di riappropriarsi della leadership di CIVF e, contestualmente, WEC con 3 lunghezze di vantaggio su Yvonne Cerpa, seconda con l'unica Yamaha R7 del team Gradara Corse non senza recriminazioni. La pilota catalana, al terzo podio consecutivo, ha dovuto scontare nel momento decisivo della corsa un Long Lap Penalty per un taglio alla Esse, non concretizzando la partenza dalla pole. Insegue a -6 punti l'ormai ex capo-classifica di campionato Elisabetta Monti, terza a completare il podio. "Betty", in trionfo in Gara 2 di Misano, ha beffato sul più bello la compagna di squadra di Josephine Bruno.

DISTACCHI IMPORTANTI

Come nella precedente uscita di Misano, le "fantastiche quattro" si sono dimostrate di un altro pianeta, non lasciando nemmeno le briciole alle avversarie. Distante 47" (!) dal poker di testa, Matilde Contri ha avuto ragione di Beatrice Barbera per il quinto posto nella lotta in famiglia sotto le insegne Sommariva Corse by Agorace. In rimonta dall'undicesima casella, Alessia Tonini (MBM Racing) ha concluso settima a precedere di un soffio Saidatul Zakirah Zairin (con la terza R7 di Sommariva Corse) e Miranda Cain (Isernia Corse/Team 03). Per il CIV Femminile appuntamento al Mugello dal 26 al 28 giugno prossimi, mentre la Women's European Championship tornerà in azione con due settimane d'anticipo (12-14 giugno) al Pannonia Ring in Ungheria.

CIV FEMMINILE & WOMEN'S EUROPEAN CHAMPIONSHIP 2026

Vallelunga, Classifica Gara

Photo Courtesy: Salvatore Annarumma

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