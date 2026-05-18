MOTOGPSUPERBIKE MOTOCROSS IN PISTA STORIE DI MOTO NOVITA’PAOLO GOZZI BLOGBOOKSHOP

Femminile Vallelunga: Karolina Danak beffa tutte e vola in testa

In Pista
di Andrea Periccioli
lunedì, 18 maggio 2026 alle 7:30
Danak_result
Vittoria e leadership del CIV Femminile e della Women's European Championship per Karolina Danak con quattro pilote racchiuse in 159 millesimi a Vallelunga.
L'esordio stagionale della Coppa Italia Velocità all'Autodromo Piero Taruffi di Vallelunga, funestato dalla tragica scomparsa di Dimitri Tempesti a seguito di un fatale incidente registratosi nelle seconde qualifiche del Trofeo RR Cup, ha riservato una scoppiettante gara del CIV Femminile in coabitazione con la Women's European Championship (Europeo). Dieci giri di una contesa che ha offerto di tutto. Sorpassi, capovolgimenti di fronte, un finale rocambolesco con la top-3 racchiusa in soli 78 millesimi di secondo ed in coda anche la quarta classificata ad appena 0"159 dalla vincitrice. A spuntarla è stata Karolina Danak.

BIS DI KAROLINA DANAK 

Regolarmente al via del WorldWCR, Karolina Danak ha deciso per il 2026 di affiancare un secondo impegno. In un progetto ad ampio respiro tra CIV Femminile e Women's European Championship con Prata Motor Sport, la diciottenne polacca ha celebrato la seconda affermazione in tre manche finora disputate, dovendo sudare le proverbiali sette camicie per regolare Yvonne Cerpa e la coppia del Team Trasimeno formata da Elisabetta Monti e Josephine Bruno. Scattata dalla quarta casella, giro dopo giro ha recuperato posizioni fino all'attacco decisivo nel corso dell'ultimo passaggio in pieno ingresso della curva Campagnano, gettando le basi per una super-volata. Non la prima e, presumibilmente, non l'ultima della stagione.

CAMPIONATO APERTO

Seppur con un esiguo margine, Karolina Danak è riuscita a centrare la vittoria, proponendosi sempre più come legittima pretendente al titolo tricolore-e-continentale. Questo successo consente a "Karola" di riappropriarsi della leadership di CIVF e, contestualmente, WEC con 3 lunghezze di vantaggio su Yvonne Cerpa, seconda con l'unica Yamaha R7 del team Gradara Corse non senza recriminazioni. La pilota catalana, al terzo podio consecutivo, ha dovuto scontare nel momento decisivo della corsa un Long Lap Penalty per un taglio alla Esse, non concretizzando la partenza dalla pole. Insegue a -6 punti l'ormai ex capo-classifica di campionato Elisabetta Monti, terza a completare il podio. "Betty", in trionfo in Gara 2 di Misano, ha beffato sul più bello la compagna di squadra di Josephine Bruno.

DISTACCHI IMPORTANTI

Come nella precedente uscita di Misano, le "fantastiche quattro" si sono dimostrate di un altro pianeta, non lasciando nemmeno le briciole alle avversarie. Distante 47" (!) dal poker di testa, Matilde Contri ha avuto ragione di Beatrice Barbera per il quinto posto nella lotta in famiglia sotto le insegne Sommariva Corse by Agorace. In rimonta dall'undicesima casella, Alessia Tonini (MBM Racing) ha concluso settima a precedere di un soffio Saidatul Zakirah Zairin (con la terza R7 di Sommariva Corse) e Miranda Cain (Isernia Corse/Team 03). Per il CIV Femminile appuntamento al Mugello dal 26 al 28 giugno prossimi, mentre la Women's European Championship tornerà in azione con due settimane d'anticipo (12-14 giugno) al Pannonia Ring in Ungheria.

CIV FEMMINILE & WOMEN'S EUROPEAN CHAMPIONSHIP 2026

Vallelunga, Classifica Gara
Screenshot 2026-05-17 alle 18.38.35

Leggi anche

Elisabetta Monti vittoria a Misano: leader di due campionati dove non doveva correreElisabetta Monti vittoria a Misano: leader di due campionati dove non doveva correre
Calvario senza fine per Aurelia Cruciani: nuovo infortunio nel FemminileCalvario senza fine per Aurelia Cruciani: nuovo infortunio nel Femminile
Photo Courtesy: Salvatore Annarumma
"Se sei incerto tieni aperto" la biografia di Giovanni Di Pillo: disponibile in libreria e su Amazon Libri
CIV Femminile

diAndrea Periccioli

Continua a leggere

loading

Potrebbe anche piacerti

671822955_18323876992259356_623403554708295559_n_result
In Pista

Sportbike Most Gara 2: Antonio Torres batte Bruno Ieraci

17 maggio 2026
Supersport Most: Valentin Debise vince anche gara 2
In Pista

Supersport Most: La caduta degli dei, la cinese ZXMoto fa doppietta

17 maggio 2026
gonzalez-vietti-moto2-catalunya
In Pista

GP Catalunya Moto2: Vietti sogna il ritorno al successo, Gonzalez lo spegne nel finale

17 maggio 2026

Altre notizie

Jorge Martin, Paolo Bonora, Massimo Rivola, Davide Brivio nei box Aprilia e Trackhouse MotoGP a Barcellona

Alta tensione Aprilia: Rivola nervoso con Brivio, Martin spinge Bonora e poi si pente

MotoGP
zarco-injury-update-motogp

Johann Zarco parla dall’ospedale: come sta il pilota LCR Honda dopo l'incidente

MotoGP
marquez-update-injury-motogp

Sollievo dopo la paura: Alex Marquez rassicura tutti dopo il botto in Catalunya

MotoGP
di-giannantonio-motogp-catalunya

“Mi sono davvero spaventato”: Di Giannantonio, primo trionfo con VR46 dopo il caos

MotoGP
Pecco Bagnaia festeggia con il team Ducati MotoGP a Barcellona, Catalunya

Cinque piloti penalizzati, Bagnaia sale sul podio a Barcellona: cambia l'ordine di arrivo della gara

MotoGP

Articoli popolari

motogp-crash-gp-catalunya (2)

Paura al Montmelo, Alex Marquez e Zarco in ospedale: gli aggiornamenti sulle condizioni dei piloti

MotoGP
petrucci-crash-race1-sbk-most

Danilo Petrucci, pauroso incidente a Most: weekend concluso, le condizioni del pilota BMW

Superbike
zarco-injury-update-motogp

Johann Zarco parla dall’ospedale: come sta il pilota LCR Honda dopo l'incidente

MotoGP
Pecco Bagnaia festeggia con il team Ducati MotoGP a Barcellona, Catalunya

Cinque piloti penalizzati, Bagnaia sale sul podio a Barcellona: cambia l'ordine di arrivo della gara

MotoGP
Marc Marquez

Dovizioso shock: "Marc Marquez rischia il ritiro"

MotoGP

Loading