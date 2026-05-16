Calvario senza fine per Aurelia Cruciani: nuovo infortunio nel Femminile

Aurelia Cruciani si frattura la mano nelle prove del CIV Femminile e della WEC a Vallelunga: l'ultimo infortunio di una lunga serie.

Non c'è fine al calvario di Aurelia Cruciani. La pilota capitolina, da diversi anni presenza fissa (o quasi) del motociclismo in rosa, ne ha vissute di tutti i colori. Una carriera, articolata principalmente tra CIV Femminile e Women's European Championship, tormentata dagli infortuni. L'ultimo in ordine di tempo risale a giovedì scorso. A seguito di una rovinosa scivolata è finita nuovamente KO.

NUOVO INFORTUNIO PER AURELIA CRUCIANI

Insieme alle altre sue colleghe, Aurelia Cruciani si era recata all'Autodromo Piero Taruffi di Vallelunga per i test pre-evento del secondo appuntamento stagionale del CIV Femminile in coabitazione con la Women's European Championship (Europeo), in programma questo weekend in concomitanza con la Coppa Italia Velocità. Nel corso delle prove, Aurelia è incappata suo malgrado in una caduta ad alta velocità nel temibile tratto del Curvone rimediando la frattura di ulna, radio e quarto metacarpo della mano destra. L'ennesima battuta d'arresto, con il percorso di recupero che sarà definito una volta eseguito l'intervento chirurgico.

STOP ALLA STAGIONE DEL FEMMINILE

Aurelia Cruciani dovrà pertanto rinunciare alla gara di casa sul tracciato di Campagnano di Roma. Un guaio fisico meno grave rispetto a quelli del recente passato, ma logicamente non il massimo della vita per una ragazza diventata celebre per le sue imprese (nel 2022 al Mugello concluse a ridosso del podio con una mano rotta!). L'ex Yamaha R3 Cup, ripartita quest'anno del team Gradara Corse per il nuovo corso di CIVF e WEC su base Yamaha R7, soltanto nelle ultime settimane era riuscita a ritrovare la miglior condizione dopo la frattura della gamba riportata nell'aprile del 2025 che l'aveva costretta a saltare di fatto tutta la passata stagione. Superato questo infortunio, Aurelia era tornata in azione poche settimane or sono nel primo round di Misano, annoverando un quinto e un quarto posto.

GRADARA SI CONSOLA CON YVONNE CERPA

Oltre ad Aurelia Cruciani, nel team Gradara Corse si registra l'assenza (ingiustificata) di un'attesa protagonista come Sara Cabrini. Nonostante una line-up decimata, in quel di Vallelunga la compagine di Carlo Facchini può fare affidamento su Yvonne Cerpa. La giovane motociclista iberica, occasionalmente al via del WorldWCR in questo primo scorcio di stagione, si è assicurata la pole in 1'49"947, incontrando nella capo-classifica di campionato Elisabetta Monti la sua più diretta avversaria. La portacolori del Team Trasimeno, reduce dalla trionfale Gara 2 di Misano , ha siglato il secondo tempo con un ritardo di soli 47 millesimi.

DOMANI LA GARA

Le bizze del meteo hanno disturbato il regolare svolgimento della doppia tornata di qualifiche ufficiali. Lo testimonia il fatto che le Q2 si sono risolto in un sostanziale nulla di fatto, con i crono della mattina a determinare la griglia di partenza. La Campionessa italiana 2024 Josephine Bruno scatterà dalla terza casella con la seconda R7 del Team Trasimeno, accusando tuttavia un gap di oltre 1" dalla vetta. Distacchi decisamente importanti anche per Karolina Danak, promossa titolare da Prata Motor Sport compatibilmente con gli impegni nel WorldWCR. La prima vincitrice del 2026 aprirà la seconda fila con il quarto tempo, affiancata da Matilde Contri e Chiara Leo. Alle 11:00 di domani prenderà il via l'unica gara del weekend, articolata sulla distanza di 10 giri. La diretta streaming è disponibile (previo abbonamento) dalla piattaforma FedermotoTV.

CIV FEMMINILE/WOMEN'S EUROPEAN CHAMPIONSHIP 2026

Vallelunga, Classifica Qualifiche 1+2

Photo Courtesy: Salvatore Annarumma

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