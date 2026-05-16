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Davide Brivio, ufficiale l'addio al team Trackhouse a fine 2026: Honda lo aspetta

MotoGP
di Matteo Bellan
sabato, 16 maggio 2026 alle 17:42
Davide Brivio team manager Trackhouse Racing MotoGP con Justin Marks
MotoGP, ufficiale: Davide Brivio lascerà Trackhouse a fine stagione 2026
La squadra americana ha annunciato che il manager italiano se ne andrà al fine stagione: il suo futuro dovrebbe essere in Honda.
Il team Trackhouse sta disputando un ottimo campionato MotoGP 2026 con Raul Fernandez e Ai Ogura, bravi a sfruttare le loro Aprilia RS-GP26. Grande la soddisfazione del patron Justin Marks, ma anche di Davide Brivio, colui che era stato chiamato e prenderne le redini della squadra in qualità di team manager. Ha dimostrato ancora una volta di essere un dirigente sportivo di alto livello e il suo lavoro è stato apprezzato molto dalla Honda.

MotoGP, Brivio e Trackhouse si saluteranno: chi sarà il sostituto?

Recentemente è circolata la notizia inerente il suo addio a fine stagione per trasferirsi in HRC con un ruolo molto importante. Poco fa Trackhouse Racing ha confermato ufficialmente che lascerà partire il suo attuale team manager e che ci sono delle valutazioni in corso per individuare il sostituto.
In questi giorni era trapelato il nome di Francesco Guidotti, però per il momento non ci sono conferme ufficiali. L'ex team manager Pramac e KTM sarebbe certamente una buona scelta la posizione di nuovo leader del box Trackhouse. Ha grande esperienza in MotoGP ed è assolutamente una persona competente. Conosce bene Fabiano Sterlacchini, direttore tecnico Aprilia, con il quale ha lavorato in passato.
Vedremo quando ci sarà un annuncio da parte di Trackhouse e anche quando sarà Honda ad annunciare Brivio. Nei giorni scorsi da HRC è arrivato il comunicato riguardante Alberto Puig, che smetterà di essere team manager della squadra ufficiale MotoGP a fine campionato e assumerà il ruolo di consulente.
In questi mesi c'è stato grande interesse soprattutto per il mercato piloti, ma ci sono anche trattative riguardanti manager e tecnici. Dal 2027 inizierà una nuova era con un nuovo regolamento tecnico e un nuovo fornitore di gomme, quindi tutti cercano di mettersi nella migliore condizione possibile.

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