Bulega piega ancora Lecuona e continua la fuga nel Mondiale: Ducati dominante in Gara 1 in Repubblica Ceca e nelle classifiche generali.

Finalmente una bella battaglia tra Nicolò Bulega e Iker Lecuona, ma il risultato finale non cambia: è il pilota italiano ad avere la meglio e a vincere Gara 1 Superbike a Most. Si tratta del tredicesimo successo consecutivo in questo campionato 2026, il diciassettesimo di fila considerando anche il finale di stagione 2025. Per la ventiseiesima volta di fila è sul podio e stabilisce così un nuovo record nella storia della categoria, superando Colin Edwards e Toprak Razgatlioglu.

Nella classifica generale piloti Bulega è leader a punteggio pieno, con Lecuona a distanza di sicurezza. Sul podio della prima manche SBK in Repubblica Ceca è salito anche un fantastico Yari Montella del Barni Spark Racing Team: il pilota campano è quarto nella generale, ma più vicino a Sam Lowes, oggi ritirato a seguito di un contatto provocato da Alberto Surra (penalizzato con long lap penalty).

Da sottolineare il quarto posto al traguardo di Garrett Gerloff, che con la Kawasaki si era mostrato in palla già nelle prove libere e anche nelle qualifiche. Bene oggi anche Axel Bassani, che con la Bimota ha chiuso la top 5. Il pilota veneto non brillava da un po' e finalmente lo abbiamo rivisto davvero competitivo.

Mondiale Superbike: le nuove classifiche piloti e costruttori

CAMPIONATO PILOTI

Nicolò Bulega 273 punti Iker Lecuona 186 punti Sam Lowes 99 punti Yari Montella 98 Alex Lowes 91 Lorenzo Baldassarri 88 Miguel Oliveira 85 Alvaro Bautista 81 Axel Bassani 78 Andrea Locatelli 61 Garrett Gerloff 53 Tarran Mackenzie 50 Xavi Vierge 48 Danilo Petrucci 46 Alberto Surra 41 Remy Gardner 24 Stefano Manzi 21 Thomas Bridewell 11 Tetsuta Nagashima 9 Jonathan Rea 4 Bahattin Sofuoglu 4 Michael van der Mark 2 Mattia Rato 2 Somkiat Chantra 2 Ryan Vickers 1

CAMPIONATO COSTRUTTORI