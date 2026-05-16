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SBK Most 2026: la classifica piloti aggiornata dopo Gara 1

Superbike
di Matteo Bellan
sabato, 16 maggio 2026 alle 15:14
Nicolò Bulega pilota Aruba Ducati Superbike WorldSBK a Most
Superbike Repubblica Ceca 2026: classifica piloti e costruttori dopo Gara 1 a Most
Bulega piega ancora Lecuona e continua la fuga nel Mondiale: Ducati dominante in Gara 1 in Repubblica Ceca e nelle classifiche generali.
Finalmente una bella battaglia tra Nicolò Bulega e Iker Lecuona, ma il risultato finale non cambia: è il pilota italiano ad avere la meglio e a vincere Gara 1 Superbike a Most. Si tratta del tredicesimo successo consecutivo in questo campionato 2026, il diciassettesimo di fila considerando anche il finale di stagione 2025. Per la ventiseiesima volta di fila è sul podio e stabilisce così un nuovo record nella storia della categoria, superando Colin Edwards e Toprak Razgatlioglu.
Nella classifica generale piloti Bulega è leader a punteggio pieno, con Lecuona a distanza di sicurezza. Sul podio della prima manche SBK in Repubblica Ceca è salito anche un fantastico Yari Montella del Barni Spark Racing Team: il pilota campano è quarto nella generale, ma più vicino a Sam Lowes, oggi ritirato a seguito di un contatto provocato da Alberto Surra (penalizzato con long lap penalty).
Da sottolineare il quarto posto al traguardo di Garrett Gerloff, che con la Kawasaki si era mostrato in palla già nelle prove libere e anche nelle qualifiche. Bene oggi anche Axel Bassani, che con la Bimota ha chiuso la top 5. Il pilota veneto non brillava da un po' e finalmente lo abbiamo rivisto davvero competitivo.

Mondiale Superbike: le nuove classifiche piloti e costruttori

CAMPIONATO PILOTI
  1. Nicolò Bulega 273 punti
  2. Iker Lecuona 186 punti
  3. Sam Lowes 99 punti
  4. Yari Montella 98
  5. Alex Lowes 91
  6. Lorenzo Baldassarri 88
  7. Miguel Oliveira 85
  8. Alvaro Bautista 81
  9. Axel Bassani 78
  10. Andrea Locatelli 61
  11. Garrett Gerloff 53
  12. Tarran Mackenzie 50
  13. Xavi Vierge 48
  14. Danilo Petrucci 46
  15. Alberto Surra 41
  16. Remy Gardner 24
  17. Stefano Manzi 21
  18. Thomas Bridewell 11
  19. Tetsuta Nagashima 9
  20. Jonathan Rea 4
  21. Bahattin Sofuoglu 4
  22. Michael van der Mark 2
  23. Mattia Rato 2
  24. Somkiat Chantra 2
  25. Ryan Vickers 1
CAMPIONATO COSTRUTTORI
  1. Ducati 273 punti
  2. Bimota 119
  3. BMW 94
  4. Yamaha 81
  5. Kawasaki 53
  6. Honda 12

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