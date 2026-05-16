Vietti incontenibile a Montmeló: pole Moto2 con record demolito, pronta la sfida al GP!

Pole position tricolore con record assoluto al Circuit de Barcelona-Catalunya: cronaca e classifiche delle qualifiche Moto2

Celestino Vietti inarrestabile in Catalunya, pole Moto2 con record polverizzato! Dopo aver dominato la prima giornata, l'alfiere SpeedRS Team si conferma anche al momento di decidere la griglia di partenza. Tutto pronto per un GP da protagonista? Seconda casella per Collin Veijer, che deve scontare un Long Lap domani (per aver causato un incidente in Francia), terzo posto per il capoclassifica iridato Manuel Gonzalez, apparso in palla e pronto alla sfida di domani. E gli altri? Ecco com'è andata la Moto2 al Montmelo.

Qualifiche, via con la Q1

Tony Arbolino e il rookie Luca Lunetta subito in azione in questo primo turno Moto2 per decidere la griglia di partenza della gara in Catalunya. Come sempre ci sono quattro posti da assicurarsi per passare il turno, la lotta si accende fin dal primo momento. A referto la caduta di Van den Goorbergh ad un paio di minuti dalla fine, mentre l'assalto conclusivo vede il romano di SpeedRS/Boscoscuro in bella evidenza. Miglior crono e Q2 assicurata, assieme a lui ce la fanno anche Ivan Ortola, José Antonio Rueda (timidi guizzi per l'iridato Moto3, ricordiamo che ancora risente del gravissimo incidente di Sepang 2025), e David Alonso.

Chi si prende la pole?

Lunetta si unisce al compagno di squadra Celestino Vietti, già qualificato ieri col miglior tempo, in questo assalto alla prima casella in griglia sulla pista catalana. Non manca qualche rischio, su tutti per Rueda e Holgado (senza conseguenze), mentre si lanciano all'assalto uno scatenato Vietti, ma anche Veijer, e Gonzalez, che si vede però il super giro cancellato per limiti di pista. Ma ritorna infine il piemontese di SpeedRS, che sbaraglia la concorrenza e piazza la pole! La bandiera gialla poi congela la classifica, brutto incidente tra Ferrandez ed Escrig fortunatamente senza conseguenze serie.