Supersport Most: Debise cala il poker ZXMoto, ora la Cina fa paura

Il futuro è già qui: Valentin Debise sbanca gara 1 della Supersport a Most con la sempre più temibile ZXMoto . Il costruttore cinese doveva arrivare l'anno scorso ma ha anticipato i piani: questo è il quarto trionfo in nove corse. E' un debutto Mondiale da sogno.

Anche il quinto round della serie cadetta regala spettacolo con le Yamaha a lungo davanti e l'unica Ducati superstite agganciata disperatamente al trenino di testa. Ma nel finale, con le gomme già alla frutta, Debise ha cambiato passo facendo un sol boccone delle R9 di Can Oncu e Albert Arenas. Il giro record della pista proprio all'ultimo giro lascia il sospetto che la ZXMoto ne avesse addirittura di più. Il vantaggio non era decisivo, ma il francese avrebbe comunque difeso la prima posizione anche senza i fuochi artificiali. La prodezza vale la pole in gara 2. Impressionante.

Can Oncu, niente da fare

C'è anche da sottolineare che Valentin Debise è stato costretto a partire in seconda fila, causa la penalità di tre caselle ricevuta per aver ostacolato Jaume Masia nelle prime prove. La retrocessione è risultata ininfluente, le Yamaha sembrava dovessero giocarsela in famiglia e invece la ZXMoto è sempre più temibile. Il grande sconfitto di questa gara 1 è Can Oncu, che partiva dalla pole ma deve ancora rimandare l'appuntamento con la prima vittoria stagionale.

Albert Arenas, piccoli passi

L'ex iridato Moto3 qui non aveva mai gareggiato, arrivando dal Motomondiale che a Most non c'è mai stato. Ma ha impiegato un solo turno per prendere il ritmo degli altri e alla resa dei conti porta a casa un terzo posto preziosissimo. Infatti è arrivato di nuovo davanti al connazionale Jaume Masia , quarto. Il ducatista è partito da troppo lontano (quarta fila), si è prodotto nella solita grande rimonta, che però gli è costata energie e gomma che avrebbero fatto comodo nel finale. C'è da notare che la Ducati, in questa fase di bilanciamento fra Costruttori, sembra eccessivamente penalizzata. Infatti dalla zona podio sono sparite tutte, resta solo Jaume Masia che è un talento cristallino.

Ferrari e Farioli top ten

In questa Supersport per adesso l'unico lampo italiano è la splendida Evan Bros, la struttura ravennate che ha messo le ali alla ZXMoto. A livello piloti ci dobbiamo far bastare il settimo posto di Matteo Ferrari, a lungo in lotta con Jaume Masia e infine settimo davanti a Filippo Farioli.

Diamo i numeri

In classifica Mondiale Arenas allunga a quota 166 punti, secondo posto per Masia 130 punti. Seguono Debise con 122 punti e Can Oncu 108. Nella griglia di gara 2 stabilita in base ai giri veloci della sfida odierna in prima fila ci saranno Debise, Masia e Mahias. In seconda: Arenas, Oncu e Garcia, desideroso di riscatto dopo il ritiro per noie meccaniche accusato in gara 1.