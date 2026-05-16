MOTOGPSUPERBIKE MOTOCROSS IN PISTA STORIE DI MOTO NOVITA’PAOLO GOZZI BLOGBOOKSHOP

Supersport Most: Debise cala il poker ZXMoto, ora la Cina fa paura

In Pista
di Paolo Gozzi
sabato, 16 maggio 2026 alle 13:13
Supersport Most: Valentin Debise fa poker con la ZXMoto
Il futuro è già qui: Valentin Debise sbanca gara 1 della Supersport a Most con la sempre più temibile ZXMoto. Il costruttore cinese doveva arrivare l'anno scorso ma ha anticipato i piani: questo è il quarto trionfo in nove corse. E' un debutto Mondiale da sogno.
Anche il quinto round della serie cadetta regala spettacolo con le Yamaha a lungo davanti e l'unica Ducati superstite agganciata disperatamente al trenino di testa. Ma nel finale, con le gomme già alla frutta, Debise ha cambiato passo facendo un sol boccone delle R9 di Can Oncu e Albert Arenas. Il giro record della pista proprio all'ultimo giro lascia il sospetto che la ZXMoto ne avesse addirittura di più. Il vantaggio non era decisivo, ma il francese avrebbe comunque difeso la prima posizione anche senza i fuochi artificiali. La prodezza vale la pole in gara 2. Impressionante.

Can Oncu, niente da fare

C'è anche da sottolineare che Valentin Debise è stato costretto a partire in seconda fila, causa la penalità di tre caselle ricevuta per aver ostacolato Jaume Masia nelle prime prove. La retrocessione è risultata ininfluente, le Yamaha sembrava dovessero giocarsela in famiglia e invece la ZXMoto è sempre più temibile. Il grande sconfitto di questa gara 1 è Can Oncu, che partiva dalla pole ma deve ancora rimandare l'appuntamento con la prima vittoria stagionale.

Albert Arenas, piccoli passi

L'ex iridato Moto3 qui non aveva mai gareggiato, arrivando dal Motomondiale che a Most non c'è mai stato. Ma ha impiegato un solo turno per prendere il ritmo degli altri e alla resa dei conti porta a casa un terzo posto preziosissimo. Infatti è arrivato di nuovo davanti al connazionale Jaume Masia, quarto. Il ducatista è partito da troppo lontano (quarta fila), si è prodotto nella solita grande rimonta, che però gli è costata energie e gomma che avrebbero fatto comodo nel finale. C'è da notare che la Ducati, in questa fase di bilanciamento fra Costruttori, sembra eccessivamente penalizzata. Infatti dalla zona podio sono sparite tutte, resta solo Jaume Masia che è un talento cristallino.

Ferrari e Farioli top ten 

In questa Supersport per adesso l'unico lampo italiano è la splendida Evan Bros, la struttura ravennate che ha messo le ali alla ZXMoto. A livello piloti ci dobbiamo far bastare il settimo posto di Matteo Ferrari, a lungo in lotta con Jaume Masia e infine settimo davanti a Filippo Farioli.

Diamo i numeri 

In classifica Mondiale Arenas allunga a quota 166 punti, secondo posto per Masia 130 punti. Seguono Debise con 122 punti e Can Oncu 108. Nella griglia di gara 2 stabilita in base ai giri veloci della sfida odierna in prima fila ci saranno Debise, Masia e Mahias. In seconda: Arenas, Oncu e Garcia, desideroso di riscatto dopo il ritiro per noie meccaniche accusato in gara 1.
Schermata 2026-05-16 alle 13.24.21

Leggi anche

Most: Can Oncu uomo della pole ma la gara? Le Supersport hanno preso il voloMost: Can Oncu uomo della pole ma la gara? Le Supersport hanno preso il volo
Supersport, Cina a due velocità: ZXMoto vola con Debise, QJ Motor faticaSupersport, Cina a due velocità: ZXMoto vola con Debise, QJ Motor fatica
Se ti piacciono i contenuti di Corsedimoto puoi selezionarla come fonte preferita cliccando qui
ZXMoto

diPaolo Gozzi

Continua a leggere

loading

Potrebbe anche piacerti

671172108_18402130372146709_7185087845793758038_n_result
In Pista

Sportbike Most Gara 1: Matteo Vannucci festeggia la prima vittoria con Aprilia

16 maggio 2026
vietti-moto2-qp-catalunya
In Pista

Vietti incontenibile a Montmeló: pole Moto2 con record demolito, pronta la sfida al GP!

16 maggio 2026
Moto3-Perrone-Catalunya
In Pista

Qualifiche Moto3 da thriller in Catalunya: Perrone pole al fotofinish, italiani in ombra

16 maggio 2026

Altre notizie

Davide Brivio team manager Trackhouse Racing MotoGP con Justin Marks

Davide Brivio, ufficiale l'addio al team Trackhouse a fine 2026: Honda lo aspetta

MotoGP
671172108_18402130372146709_7185087845793758038_n_result

Sportbike Most Gara 1: Matteo Vannucci festeggia la prima vittoria con Aprilia

In Pista
MotoGP Sprint Barcellona Catalunya 2026

MotoGP Catalunya 2026: classifica piloti aggiornata dopo la Sprint a Barcellona

MotoGP
Alex Marquez pilota Gresini Ducati MotoGP a Barcellona, GP Catalunya

Sprint MotoGP Barcellona: Alex Marquez frega Acosta, Martin cade ancora

MotoGP
Nicolò Bulega pilota Aruba Ducati Superbike WorldSBK a Most

SBK Most 2026: la classifica piloti aggiornata dopo Gara 1

Superbike

Articoli popolari

Ducati Team

Ducati paga il conto: l'effetto Marquez tra infortuni, fuga di campioni e un 2027 che sorride

MotoGP
Superbike Most: Prove 2 Nicolò Bulega cade ma resta davanti

SBK Most prove 2: Anche Nicolò Bulega sbaglia, guardate chi è davanti

Superbike
petrucci-crash-race1-sbk-most

Danilo Petrucci, pauroso incidente a Most: le condizioni del pilota BMW

Superbike
Valentino Rossi proprietario del team VR46 MotoGP parla a Sky Sport

Valentino Rossi vuole un pilota italiano nel team VR46: ecco i candidati per il 2027

MotoGP
Jorge Martin caduto nella FP1 MotoGP a Barcellona, Catalunya GP

MotoGP Barcellona, classifica FP1: Ducati davanti, brutta caduta di Jorge Martin

MotoGP

Loading