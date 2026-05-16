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Qualifiche Moto3 da thriller in Catalunya: Perrone pole al fotofinish, italiani in ombra

In Pista
di Diana Tamantini
sabato, 16 maggio 2026 alle 13:25
Moto3-Perrone-Catalunya
Le qualifiche Moto3 regalano vari colpi di scena, i nostri portacolori purtroppo non brillano... Cronaca e classifiche.
Una battaglia serrata con svariate sorprese, e alla fine ecco Valentin Perrone che si prende la pole position (la terza in carriera, la prima del 2026). Qualifiche decisamente frizzanti per la classe minore del Motomondiale, tra veterani ed esordienti protagonisti, finché appunto non arriva l'argentino di KTM Tech3, che si mette alle spalle David Munoz (dalla Q1) per soli 5 millesimi ed il rookie Brian Uriarte di 14 millesimi. Alcuni protagonisti sono più indietro del previsto, su tutti il leader iridato Maximo Quiles 7° e mai davvero in lizza per la prima posizione. Non brillano gli italiani: Matteo Bertelle chiude 13°, Guido Pini è 16°. Ecco come sono andate le qualifiche Moto3 al Montmelo.
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Qualifiche, via con la Q1

Non mancano le sorprese in questa sessione, come Alvaro Carpe e David Munoz, rimasti fuori all'ultimo nelle Practice di ieri. Ci sono anche Guido Pini e Nicola Carraro dei nostri portacolori. Quattro posti da assicurarsi per passare il turno, è lotta serrata soprattutto tra spagnoli, più il rookie Veda Pratama, per citarne alcuni. Alla fine la battaglia premierà il toscano di Leopard Racing, che si prende la Q2 con la prima posizione davanti a Carpe e Munoz, quarto posto all'ultimo per Casey O'Gorman.

Chi si prende la pole? 

Pini e il già qualificato Matteo Bertelle tra i 18 protagonisti dell'assalto alla prima casella in griglia. Una battaglia ancora più serrata rispetto alla Q1, non mancano anche gli esordienti di grido: Morelli, Rios e Uriarte occupano la prima fila ad un minuto dallo scadere! Ma in questo lasso di tempo arrivano tanti altri, è una contesa fino alla fine... E brilla Valentin Perrone, che riesce ad imporsi di un soffio per la prima casella in griglia: basti pensare che l'intera prima fila è racchiusa in appena 14 millesimi! Prestazione opaca dei nostri ragazzi, ecco la classifica finale.

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diDiana Tamantini

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