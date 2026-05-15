Temperature basse sulla pista catalana, Ducati davanti con il vice-campione del mondo 2025, Aprilia per un attimo preoccupata per la scivolata di Martin.

Il Gran Premio di Catalunya si apre con il miglior tempo di Alex Marquez nella FP1 MotoGP. Il pilota del team BK8 Gresini ha fatto registrare il suo best lap in 1'39"950. Alle spalle della sua Ducati c'è l'Aprilia di Jorge Martin , distante 349 millesimi.

A meno di 20 minuti dalla fine del turno c'è stata la caduta di Martinator in curva 12. La sua RS-GP26 è finita contro le barriere e lui le è finito addosso, mostrandosi un po' dolorante al braccio sinistro quando si è alzato. Riportato nel paddock in scooter, le sue condizioni fisiche sono state controllate dal dottor Anger Charte. Per fortuna, non sembrano esserci problemi particolari, il campione MotoGP 2024 si è rivisto nel box mentre spiegava quanto successo al team.

Aprilia non si sente favorita in questo weekend

Paolo Bonora, race manager di Aprilia, ha parlato a Sky Sport MotoGP senza sbilanciarsi troppo su come potrà andare il weekend: "Nel 2023 abbiamo vinto, facendo la nostra prima doppietta, ma nel 2024 e 2025 abbiamo fatto un po' di fatica a trovare il giusto setup. Non ci aspettiamo di essere favoriti. Questa è una pista abbastanza particolare in termini di grip, bisognerà lavorare bene, come negli scorsi weekend. Il layout della pista è fluido, tendenzialmente dovrebbe piacere alla moto e ai piloti. La nostra moto 2026 è migliorata come stabilità e gestione del grip, ma prima di esprimersi in maniera decisa è meglio vedere le prime sessioni. Martin? Solo un po' di dolore al braccio sinistro. Nella caduta sembra che abbia urtato la moto e dobbiamo vedere bene, ma fortunatamente dopo il primo controllo del dottor Charte sembra tutto ok. Ovviamente, monitoreremo la situazione e capiremo meglio. Comunque sembra stare bene".

I primi gran premi del calendario 2026 dicono che Aprilia ha lavorato meglio della concorrenza, quindi è normale aspettarsi che possa essere forte anche in questo fine settimana. Ma Ducati, pur senza Marc Marquez in questo momento, sta dando il massimo per tornare ad essere il riferimento.

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Dietro alla coppia Marquez-Martin, c'è la Ducati del team Pertamina Enduro VR46 guidata da Fabio Di Giannantonio, a precedere Pedro Acosta, caduto in curva 2 poco dopo la scivolata di Martinator. Per fortuna, nessuna conseguenza fisica per il pilota KTM, che nella classica dei tempi si è messo dietro il leader del mondiale. Marco Bezzecchi chiude la top 5, con un ritardo di 472 millesimi dalla vetta e appena davanti alla KTM di Enea Bastianini.

Quella di oggi dovrebbe essere la giornata più fresca del weekend, le condizioni dovrebbero essere diverse sabato e domenica, con temperature più alte. Da segnalare che Pecco Bagnaia, solo diciassettesimo, ha fatto parecchia fatica nell'ultimo settore a causa del poco grip: nel primo stint ha guidato la prima moto, nel secondo è passato alla seconda e nel terzo è risalito sulla prima. Il team Ducati ha cercato di fare delle modifiche per venire incontro alle sue esigenze, ma la FP1 è stata abbastanza complicata per il tre volte campione del mondo.