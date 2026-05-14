In Superbike ha ottenuto tanti bei risultati, e in MotoGP? Toprak Razgatlioglu concentrato sulla nuova sfida nel GP Catalunya.

Toprak Razgatlioglu che, pur ben concentrato sulla difficile sfida MotoGP, certamente non dimentica il recente passato nel Mondiale Superbike. Anche perché il Montmelo, sede del Nostalgia canaglia? In un certo senso è la frase giusta perche, pur ben concentrato sulla difficile sfida MotoGP, certamente non dimentica il recente passato nel Mondiale Superbike. Anche perché il Montmelo, sede del 6° evento del Motomondiale 2026 , è uno dei tracciati su cui ha ottenuto tanti risultati di peso tra il 2021 e il 2024, sia con Yamaha che con BMW (l'anno scorso il tracciato catalano non ha ospitato il WorldSBK). Ma ammette anche che c'è qualcosa da cambiare, serve seguire di più il lavoro di Fabio Quartararo, risultato più efficace in particolare nello scorso weekend a Le Mans: in questo GP a Barcellona infatti il 29enne di Alanya utilizzerà proprio l'assetto del collega francese del team factory Yamaha.

Da bei ricordi SBK... A quelli MotoGP?

"Mi piace tanto questo tracciato, anche se è difficile perché di solito il livello di grip è molto basso" ha dichiarato Toprak Razgatlioglu verso il GP di Catalunya. Ricordiamo i risultati Superbike: due secondi posti nel 2021, un altro podio nel 2022, tre secondi posti nel 2023 (con Yamaha), due vittorie ed un terzo posto nel 2024. (con BMW). Adesso cambia tutto. "Sarà la mia prima volta con la MotoGP" ha infatti dichiarato il pilota turco di Pramac Yamaha. Non manca il pizzico di nostalgia: "Ho bei ricordi dei miei successi in Superbike, spero di poter raccogliere bei ricordi con Yamaha anche in MotoGP" ha infatti dichiarato Razgatlioglu. Con manca un'occhiata anche a quello che sta facendo il riferimento del marchio dei tre diapason, Fabio Quartararo. "Il suo set up ha funzionato molto meglio del nostro, forse dobbiamo provare qualcosa di diverso" ha ammesso il pilota #7.

"Ci stiamo muovendo in una direzione migliore, soprattutto con Toprak" è il commento di Gino Borsoi, che vede progressi incoraggianti all'interno del box. "Cambiare le proprie abitudini di guida e adattarsi a uno stile completamente diverso non è facile per Toprak, e ci saranno ancora momenti difficili da affrontare, ma Barcellona potrebbe rappresentare un altro piccolo passo avanti".