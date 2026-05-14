MOTOGPSUPERBIKE MOTOCROSS IN PISTA STORIE DI MOTO NOVITA’PAOLO GOZZI BLOGBOOKSHOP

GP Catalunya: Toprak Razgatlioglu tra nostalgia SBK e nuova sfida, sulla strada di Quartararo

MotoGP
di Diana Tamantini
giovedì, 14 maggio 2026 alle 15:29
toprak-motogp-yamaha
In Superbike ha ottenuto tanti bei risultati, e in MotoGP? Toprak Razgatlioglu concentrato sulla nuova sfida nel GP Catalunya.
Nostalgia canaglia? In un certo senso è la frase giusta per Toprak Razgatlioglu che, pur ben concentrato sulla difficile sfida MotoGP, certamente non dimentica il recente passato nel Mondiale Superbike. Anche perché il Montmelo, sede del 6° evento del Motomondiale 2026, è uno dei tracciati su cui ha ottenuto tanti risultati di peso tra il 2021 e il 2024, sia con Yamaha che con BMW (l'anno scorso il tracciato catalano non ha ospitato il WorldSBK). Ma ammette anche che c'è qualcosa da cambiare, serve seguire di più il lavoro di Fabio Quartararo, risultato più efficace in particolare nello scorso weekend a Le Mans: in questo GP a Barcellona infatti il 29enne di Alanya utilizzerà proprio l'assetto del collega francese del team factory Yamaha.

Da bei ricordi SBK... A quelli MotoGP? 

"Mi piace tanto questo tracciato, anche se è difficile perché di solito il livello di grip è molto basso" ha dichiarato Toprak Razgatlioglu verso il GP di Catalunya. Ricordiamo i risultati Superbike: due secondi posti nel 2021, un altro podio nel 2022, tre secondi posti nel 2023 (con Yamaha), due vittorie ed un terzo posto nel 2024. (con BMW). Adesso cambia tutto. "Sarà la mia prima volta con la MotoGP" ha infatti dichiarato il pilota turco di Pramac Yamaha. Non manca il pizzico di nostalgia: "Ho bei ricordi dei miei successi in Superbike, spero di poter raccogliere bei ricordi con Yamaha anche in MotoGP" ha infatti dichiarato Razgatlioglu. Con manca un'occhiata anche a quello che sta facendo il riferimento del marchio dei tre diapason, Fabio Quartararo. "Il suo set up ha funzionato molto meglio del nostro, forse dobbiamo provare qualcosa di diverso" ha ammesso il pilota #7.
"Ci stiamo muovendo in una direzione migliore, soprattutto con Toprak" è il commento di Gino Borsoi, che vede progressi incoraggianti all'interno del box. "Cambiare le proprie abitudini di guida e adattarsi a uno stile completamente diverso non è facile per Toprak, e ci saranno ancora momenti difficili da affrontare, ma Barcellona potrebbe rappresentare un altro piccolo passo avanti".

Leggi anche

Rivoluzione Honda: Alberto Puig lascia il ruolo di team manager, largo a Davide Brivio?Rivoluzione Honda: Alberto Puig lascia il ruolo di team manager, largo a Davide Brivio?
The dark side of Marc Marquez: cosa cambia dopo l'ultima operazioneThe dark side of Marc Marquez: cosa cambia dopo l'ultima operazione
Se ti piacciono i contenuti della nostra testata giornalistica puoi selezionarla come fonte preferita cliccando QUI
Toprak Razgatlioglu

diDiana Tamantini

Continua a leggere

loading

Potrebbe anche piacerti

motogp-gp-catalunya-orari-2026
MotoGP

Weekend MotoGP a Montmeló, Aprilia detta ancora legge? La guida TV del GP Catalunya

14 maggio 2026
Marc Marquez pilota Ducati MotoGP
MotoGP

Marc Marquez, Ducati conferma: il ritorno Mugello è ancora incerto

14 maggio 2026
alberto-puig-motogp-honda-cambio-ruolo
MotoGP

Rivoluzione Honda: Alberto Puig lascia il ruolo di team manager, largo a Davide Brivio?

14 maggio 2026

Altre notizie

motogp-gp-catalunya-orari-2026

Weekend MotoGP a Montmeló, Aprilia detta ancora legge? La guida TV del GP Catalunya

MotoGP
Marc Marquez pilota Ducati MotoGP

Marc Marquez, Ducati conferma: il ritorno Mugello è ancora incerto

MotoGP
Marco Zambenedetti coordinatore tecnico Ducati Superbike WorldSBK

SBK, Ducati attacca le case rivali (tranne BMW): "Non fanno nulla per migliorare"

Superbike
Ducati Panigale V4 R Superbike WorldSBK

SBK, Ducati ancora penalizzata: da Most nuova riduzione del flusso carburante

Superbike
Autodromo Most, Repubblica Ceca, round Superbike WorldSBK

Superbike, caos a Most: un incendio scuote il paddock

Superbike

Articoli popolari

Marc Marquez e Gemma Pinto

Marc Marquez scoppia in lacrime: "Non vi ho detto nulla"

MotoGP
Noriyuki Haga

Noriyuki Haga torna a correre: eccezionale ritorno di Nitronori

In Pista
Jorge Aspar Martine stringe la mano a un dirigente CFMOTO

CFMOTO in MotoGP e Superbike, tra sogni e smentite: Aspar risponde ai rumors

MotoGP
Marc Marquez

The dark side of Marc Marquez: cosa cambia dopo l'ultima operazione

MotoGP
Mirco Guandalini con Kevin Schwantz

Superbike, Guandalini Racing: un viaggio tra sogni, crisi e ripartenze

Storie di Moto

Loading