Panigale V4 R nuovamente "frenata" dal regolamento SBK, mentre la R1 ottiene un beneficio a partire da questo weekend in Repubblica Ceca.

FIM/DWO ha stabilito che Ducati ha superato la soglia di prestazione MSMA definita nell'articolo 2.4 del regolamento. Di conseguenza, Ducati dovrà affrontare una riduzione del flusso di carburante di 0,5 kg/h". Il dominio di Nicolò Bulega e, in generale, della Ducati non è privo di conseguenze in termini di regolamento. Già alla vigilia del round Superbike ad Assen era stata ufficializzata la riduzione di 0,5 kg/h di flusso carburante sulla Panigale V4 R, passata a un valore massimo di 44,5 kg/h. Alla vigilia del round a Most è stato comunicato quanto segue: "".

La moto bolognese scende così a 44 kg/h di flusso carburante massimo. Finora, le penalizzazioni non hanno creato problemi particolari a Ducati, che ha lavorato per farsi trovare pronta anche a queste situazioni.

Superbike Most: Ducati penalizzata, Yamaha "premiata"

Non dovrebbe cambiare nulla neanche in Repubblica Ceca, dove invece Yamaha potrà contare su 0,5 kg/h in più sulle R1 (ora 47 kg/h). Un piccolo aiuto per la casa di Iwata, un po' in difficoltà in questo inizio di stagione SBK 2026. Vedremo se Andrea Locatelli e gli altri colleghi di marchio avvertiranno un leggero miglioramento delle prestazioni.

Da ricordare che ad Assen non venne penalizzata solamente la Panigale V4 R, ma anche la Bimota KB998 Rimini . Una decisione poco comprensibile. Vero che Alex Lowes e Axel Bassani erano stati molto competitivi a Phillip Island, però poi a Portimao non si sono confermati sul podio. A volte è davvero difficile capire le logiche di prende decisioni nel Mondiale Superbike.

Nel caso del flusso carburante, c'è un algoritmo che tiene conto delle prestazioni di ciascun costruttore. Nel caso di Ducati non sorprende che ci sia stato un intervento per cercare di frenare la Panigale V4 R, che con Nicolò Bulega ha vinto tutte le dodici gare del 2026 e che con Iker Lecuona è arrivata sempre seconda nelle ultime nove. Sul podio abbiamo visto anche altri piloti ducatisti come Lorenzo Baldassarri, Yari Montella, Alvaro Bautista e Sam Lowes. Quella bolognese è la moto migliore, non c'è dubbio. Ma limitarne il flusso carburante non sembra essere la mossa giusta per cercare di avere un maggiore equilibrio sulla griglia SBK.

Di seguito la situazione aggiornata con tutti i valori: