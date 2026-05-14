Rivoluzione Honda: Alberto Puig lascia il ruolo di team manager, largo a Davide Brivio?

Dopo quasi un decennio da team manager in Honda HRC in MotoGP, Alberto Puig cambia ruolo. Arriva Davide Brivio?

Per il 2027 i cambiamenti radicali non saranno solo lato piloti, ma anche "dietro le quinte", come in Honda. Da tempo se ne parlava, di oggi la notizia che Alberto Puig non sarà più team manager della squadra MotoGP, anche se non abbandonerà l'Ala Dorata ma assumerà il ruolo di consulente. Pronti per l'arrivo di Davide Brivio, come si dice da un po'? Come si legge nel comunicato, "Honda Racing Corporation continuerà ad avvalersi dei quarant'anni di esperienza di Alberto Puig nel mondo delle corse di Gran Premio, ora che il 59enne nativo di Barcellona assume un nuovo ruolo all'interno di Honda HRC. Nominato Team Manager del team ufficiale Honda HRC nel 2018, Puig ha guidato la squadra alla conquista di due Triple Corone consecutive".

Tutto pronto per Davide Brivio?

"Nel suo nuovo ruolo, Puig continuerà ad assistere il management e lo staff di Honda HRC in diverse attività legate al mondo delle due ruote" si legge ancora nella nota Honda. "Come consulente HRC, Puig continuerà anche a contribuire allo sviluppo dei programmi di crescita giovanile di HRC, supportando al contempo gli sforzi di Honda nei campionati MotoGP e WorldSBK, fornendo supporto al management e ai piloti attraverso una valutazione complessiva delle attività di Honda HRC nel settore motociclistico". Questo lascia spazio a fonte Sky Sport), anche se adesso non è chiaro in quale veste, dato che si parlava della veste di consulente proprio per HRC... Quel che è certo è che Brivio ha fatto miracoli ovunque è andato, parlano i risultati, ed è proprio quello che vuole Honda, determinata a risalire la china dopo anni difficili in MotoGP. si legge ancora nella nota Honda.. Questo lascia spazio a quanto si vocifera da un po' , ovvero l'arrivo di Davide Brivio, che sembra destinato a lasciare il ruolo di team principal di Trackhouse Aprilia (), anche se adesso non è chiaro in quale veste, dato che si parlava della veste di consulente proprio per HRC... Quel che è certo è che Brivio ha fatto miracoli ovunque è andato, parlano i risultati, ed è proprio quello che vuole Honda, determinata a risalire la china dopo anni difficili in MotoGP.

Il saluto di Alberto Puig

“Ho messo piede per la prima volta nel paddock del Campionato del Mondo nel 1987. Da allora sono stato pilota, ho lavorato con i giovani piloti, sono stato manager di piloti e team manager, sempre con Honda. In questo periodo ho vissuto molti momenti, positivi e negativi, che mi hanno fornito preziose conoscenze su come lavorare con i piloti, con le persone e in diverse situazioni. È stata una vita all'insegna della leadership e ora sento che le mie competenze sono più adatte a una visione d'insieme. Non vedo l'ora di mettere a frutto la mia esperienza in questa nuova opportunità per aiutare Honda HRC, i suoi piloti e il suo staff a crescere e ad affrontare tutte le sfide e i successi che le corse riservano.”

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