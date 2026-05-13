MOTOGPSUPERBIKE MOTOCROSS IN PISTA STORIE DI MOTO NOVITA’PAOLO GOZZI BLOGBOOKSHOP

Attesa finita, riecco Vinales: KTM al completo per il GP Catalunya, banco di prova anche per il 2027

MotoGP
di Diana Tamantini
mercoledì, 13 maggio 2026 alle 14:03
vinales-ritorno-motogp-gp-catalunya
Tech3 ritrova Maverick Vinales per il GP di Catalunya, via libera medico per la tappa MotoGP.
Dopo la sostituzione in corsa di Jonas Folger, il rientro per il GP Catalunya. Maverick Vinales sarà nuovamente al via in MotoGP con Tech3, formazione al completo quindi per KTM in occasione nel secondo evento nella penisola iberica di questo 2026. Un via libera dopo l'ultimo intervento per sistemare una situazione fisica ancora complessa, ora lo rivedremo in azione al Montmelo. Come si comporterà? Le prime risposte arriveranno dalla pista, ma quel che è certo è che Gunter Steiner ha continuato a ribadire la sua "pazienza" nell'aspettare Vinales di nuovo in forma, per poi decidere solo in seguito in ottica 2027.

Tech3 aspetta Vinales 

"Non dobbiamo prendere una decisione affrettata, ma quella giusta". Queste parole di Gunther Steiner a crash.net ben rendono l'idea della filosofia del nuovo proprietario di Tech3, convinto di non aver ancora visto il potenziale dello spagnolo, frenato dai noti problemi fisici che quindi condizionano la sua fiducia in moto. Il GP Catalunya quindi sarà un altro banco di prova importante, ricordando però che Vinales è appena rientrato e di conseguenza è ancora ben lontano sia dal 100% del suo stato di forma sia dal feeling ottimale con la KTM RC16.
"Le ultime settimane non sono state facili" ha sottolineato Maverick Vinales, ricordiamo costretto a ricorrere ad un intervento correttivo a marzo per sistemare la spalla. Ora è arrivato il via libera medico per tornare a competere in MotoGP. "Ho lavorato duramente ogni giorno per recuperare, con il supporto costante di Red Bull all'APC, e torno nelle migliori condizioni possibili. Ora mi sento forte e motivato a tornare in sella. Voglio ringraziare il team per il supporto e la pazienza, e non potrei essere più entusiasta di ripartire nel mio Gran Premio di casa.”

Leggi anche

CFMOTO in MotoGP e Superbike, tra sogni e smentite: Aspar risponde ai rumorsCFMOTO in MotoGP e Superbike, tra sogni e smentite: Aspar risponde ai rumors
GP Catalunya: Aprilia da battere, Marquez out. Programma completo Sky Sport e TV8GP Catalunya: Aprilia da battere, Marquez out. Programma completo Sky Sport e TV8
Se ti piacciono i contenuti della nostra testata giornalistica puoi selezionarla come fonte preferita cliccando QUI
Maverick Vinales

diDiana Tamantini

Continua a leggere

loading

Potrebbe anche piacerti

Jorge Aspar Martine stringe la mano a un dirigente CFMOTO
MotoGP

CFMOTO in MotoGP e Superbike, tra sogni e smentite: Aspar risponde ai rumors

13 maggio 2026
Jorge Martin
MotoGP

Il paradosso di Jorge Martin: vincere da "separato in casa"

13 maggio 2026
Marc Marquez e Gemma Pinto
MotoGP

Marc Marquez scoppia in lacrime: "Non vi ho detto nulla"

13 maggio 2026

Altre notizie

Tim Gajser_MXGP_Yamaha

Motocross Prestige infuocato: Tim Gajser special guest accende la sfida a Fermo

Motocross
Mirco Guandalini con Kevin Schwantz

Superbike, Guandalini Racing: un viaggio tra sogni, crisi e ripartenze

Storie di Moto
Andrea Locatelli pilota Yamaha Superbike WorldSBK alla 8 Ore di Suzuka, round del Mondiale Endurance EWC

SBK amara, riscatto nell'Endurance: la grande occasione di Locatelli a Suzuka

Superbike
Jorge Aspar Martine stringe la mano a un dirigente CFMOTO

CFMOTO in MotoGP e Superbike, tra sogni e smentite: Aspar risponde ai rumors

MotoGP
Jorge Martin

Il paradosso di Jorge Martin: vincere da "separato in casa"

MotoGP

Articoli popolari

Fabio Di Giannantonio

Di Giannantonio ribatte ad Acosta: "Uno come gli altri"

MotoGP
Denis Sacchetti team manager di Go Eleven nel Mondiale Superbike

Da baby pilota di minimoto a team manager di successo in Superbike: l’ascesa di Denis Sacchetti

Superbike
Marc Marquez e Gemma Pinto

Marc Marquez scoppia in lacrime: "Non vi ho detto nulla"

MotoGP
Marc Marquez

Mistero Marc Marquez: tutta la verità sulla spalla del campione

MotoGP
Enea Bastianini pilota KTM Tech3 MotoGP nel box

Bastianini vuole cancellare il suo limite, mentre Tech3 si prepara a scegliere tra KTM e Honda

MotoGP

Loading