Tech3 ritrova Maverick Vinales per il GP di Catalunya, via libera medico per la tappa MotoGP.

Dopo la sostituzione in corsa di Jonas Folger , il rientro per il GP Catalunya. Maverick Vinales sarà nuovamente al via in MotoGP con Tech3, formazione al completo quindi per KTM in occasione nel secondo evento nella penisola iberica di questo 2026. Un via libera dopo l'ultimo intervento per sistemare una situazione fisica ancora complessa, ora lo rivedremo in azione al Montmelo. Come si comporterà? Le prime risposte arriveranno dalla pista, ma quel che è certo è che Gunter Steiner ha continuato a ribadire la sua "pazienza" nell'aspettare Vinales di nuovo in forma, per poi decidere solo in seguito in ottica 2027.

Tech3 aspetta Vinales

"Non dobbiamo prendere una decisione affrettata, ma quella giusta". Queste parole di Gunther Steiner a crash.net ben rendono l'idea della filosofia del nuovo proprietario di Tech3, convinto di non aver ancora visto il potenziale dello spagnolo, frenato dai noti problemi fisici che quindi condizionano la sua fiducia in moto. Il GP Catalunya quindi sarà un altro banco di prova importante, ricordando però che Vinales è appena rientrato e di conseguenza è ancora ben lontano sia dal 100% del suo stato di forma sia dal feeling ottimale con la KTM RC16.

"Le ultime settimane non sono state facili" ha sottolineato Maverick Vinales, ricordiamo costretto a ricorrere ad un intervento correttivo a marzo per sistemare la spalla. Ora è arrivato il via libera medico per tornare a competere in MotoGP. "Ho lavorato duramente ogni giorno per recuperare, con il supporto costante di Red Bull all'APC, e torno nelle migliori condizioni possibili. Ora mi sento forte e motivato a tornare in sella. Voglio ringraziare il team per il supporto e la pazienza, e non potrei essere più entusiasta di ripartire nel mio Gran Premio di casa.”