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Jonas Folger, rientro lampo in MotoGP e sfida titanica con KTM a Le Mans

MotoGP
di Diana Tamantini
giovedì, 07 maggio 2026 alle 11:09
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Jonas Folger pronto per correre in MotoGP a tre anni dall'ultima volta. KTM ritrova quattro moto, anche se sarà una sfida impegnativa.
L'annuncio di KTM riguardo il sostituto per Le Mans di Maverick Vinales, purtroppo ancora con problemi fisici, ha sicuramente colto tutto di sorpresa. Quella di Jonas Folger sarà una sfida colossale, non per la mancanza di talento, capacità o esperienza, ma per il fatto che non disputa un Gran Premio MotoGP dal 2023. Può sembrare poco tempo, ma il tedesco ha altre mansioni all'interno del marchio, non segue più la stessa preparazione di un pilota professionista e la MotoGP si muove ad una velocità siderale.
Non dimentichiamo poi che il focus a livello di sviluppo si è sempre concentrato maggiormente sulle indicazioni di Dani Pedrosa e Pol Espargaro, che quindi hanno il quadro completo della situazione. KTM però, che non voleva lasciare di nuovo una RC16 ferma al box, ha dovuto fare una scelta obbligata, visto che il #26 ha espresso il definitivo no al ritorno alle corse, mentre il #44 sta ancora recuperando da un infortunio ad una mano occorsogli durante dei test privati.
-> Gran Premio di Francia, tutti gli orari della MotoGP a Le Mans

"Non ci si possono aspettare miracoli"

Folger ha comunque avuto modo di riprendere in mano la KTM MotoGP in occasione di due giorni di test privati al Mugello, svolti il 4 e 5 maggio. "Due giorni anche per riabituarmi alla velocità" ha scherzato Jonas Folger in un'intervista a Speedweek. Ammettendo che "È stato un bene avere questa opportunità, altrimenti il ​​weekend sarebbe stato dieci volte più difficile di quanto non lo sia già." In confronto ai collaudatori delle altre case infatti è quello più 'impreparato', come detto in precedenza proprio per il suo ruolo differente in KTM. "È stata una vera sorpresa, è successo tutto all'ultimo" ha infatti aggiunto riguardo la richiesta di sostituire Vinales a Le Mans.
Il tedesco sa benissimo di avere un'impresa davanti a sé: la MotoGP è cambiata radicalmente da quando lui stesso era pilota professionista, ma anche da quel giugno 2023, quando appunto ha disputato il suo ultimo Gran Premio al TT Circuit Assen. "Non ci si possono aspettare miracoli" ha infatti detto chiaramente Folger. "Sono finiti i tempi in cui si poteva correre con gli ultimi tre piloti a due secondi di distacco al giro. Il fatto che Toprak Razgatlioglu stia attualmente correndo in fondo al gruppo dice tutto". Nessuna pressione da parte di KTM, che ripartirà sul Circuito Bugatti con quattro moto. Un rischio, ma sarà anche interessante vedere come se la caverà.

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diDiana Tamantini

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