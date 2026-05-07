MOTOGPSUPERBIKE MOTOCROSS IN PISTA STORIE DI MOTO NOVITA’PAOLO GOZZI BLOGBOOKSHOP

Prime prove della North West 200: Michael Dunlop da Ducati a Honda

In Pista
di Alessio Piana
giovedì, 07 maggio 2026 alle 7:30
Michael Dunlop
Le prime prove svoltesi nella giornata di martedì 6 maggio hanno sancito il via all'edizione 2026 della North West 200 e, di fatto, delle road races internazionali previste al calendario. I 14 chilometri del "Triangle" hanno offerto insidie nel corso delle sessioni di attività complice un meteo poco favorevole e l'asfalto a lungo bagnato, proiettando in cima al monitor dei tempi delle inaugurali qualifiche Richard Cooper (Superbike e Supersport), Josh Brookes (Superstock) ed il sempreverde Jeremy McWilliams (Supertwins/Sportbike), anche se a fare notizia è stato un altro protagonista.

MICHAEL DUNLOP DA DUCATI A HONDA

Nella primissima mattinata infatti Michael Dunlop è balzato agli onori delle cronache per la sua decisione di lasciare "in panchina" la nuovissima e fiammante Ducati Panigale V4 R, preferendo correre tra le big bikes con la fidata Honda CBR 1000RR-R. Una scelta motivata dal poco tempo per effettuare prove nelle scorse settimane, rimandando eventualmente l'esordio con la V4 R al Tourist Trophy tra poche settimane.

RICHARD COOPER SUGLI SCUDI

Per quanto concerne i riferimenti cronometrici, di fatto tutto posticipato alle seconde qualifiche dove il meteo dovrebbe concedere una tregua. Non è stato un problema per Richard Cooper, subito competitivo tra Superbike (con la BMW SMS/Nichols Oil Racing) e Supersport (con la Yamaha BPE by Russell Racing), mentre Josh Brookes ha primeggiato nelle qualifiche Superstock con la Honda DAO Racing. Nella Supertwins/Sportbike il 62enne Jeremy McWilliams, presenza fissa da anni alla North West, ha prontamente fatto il suo con la Yamaha R7 del preparatore Flitwick Motorcycles stampando il miglior tempo. Per quanto concerne i nostri portabandiera, Maurizio Bottalico ha preso parte ai turni Superbike e Superstock con la BMW Crowe Performance (miglior crono poco indicativo in 5'29"303), con lo svizzero Mauro Poncini sugli scudi in Supersport (23° con la Yamaha Delmo Racing) e Supertwins, categoria dove ha staccato addirittura il 6° crono con la Aprilia Scott Racing. Presente in quest'ultima classe anche Andrea Majola, 24° con la Paton S1-R schierata in proprio dal Majo Road Racing by EA.

IL PROGRAMMA DELLA NORTH WEST 200

Giovedì 7 maggio vedrà la disputa delle seconde qualifiche e, dalle 17:30 locali, le prime gare delle classi Superbike, Supersport e Superstock. Sabato 9 maggio dalle 10:00 del mattino le restanti 6 sfide con due gare anche per quanto concerne le Supertwins.

Leggi anche

Michael Dunlop vince tutto e con tutte le moto alla Cookstown 100Michael Dunlop vince tutto e con tutte le moto alla Cookstown 100
Triangolo delle velocità folli: di scena l'edizione 2026 della North West 200Triangolo delle velocità folli: di scena l'edizione 2026 della North West 200
"In Testa" la biografia di Jonathan Rea - In tutte le librerie fisiche e on line. Per ordinare su Amazon Libri
Michael Dunlop

diAlessio Piana

Continua a leggere

loading

Potrebbe anche piacerti

KC2A3480 copia_result
In Pista

Michele Pirro riporta Ducati alla vittoria nel CIV Superbike

09 maggio 2026
North West 200
In Pista

Glenn Irwin primo vincitore Superbike alla North West 200 2026

09 maggio 2026
guevara-moto2-francia
In Pista

Che pole a Le Mans! Izan Guevara firma il record Moto2, Boscoscuro e Pramac Yamaha in festa

09 maggio 2026

Altre notizie

Partenza di Jorge Martin nella Sprint MotoGP a Le Mans, Francia

Jorge Martin, che partenza hai fatto? C'è anche una "mossa segreta" dietro la vittoria

MotoGP
KC2A3480 copia_result

Michele Pirro riporta Ducati alla vittoria nel CIV Superbike

In Pista
crash-mm93-le-mans-motogp

Marquez infortunato, doppio intervento dopo l'highside a Le Mans: salta anche Barcellona

MotoGP
Sprint Race MotoGP a Le Mans, Francia

MotoGP Francia 2026: la classifica piloti aggiornata dopo la Sprint a Le Mans

MotoGP
Jorge Martin pilota Aprilia nella sprint race MotoGP a Le Mans, Francia

Sprint MotoGP Francia: Martin disegna un capolavoro, brutta caduta di Marquez

MotoGP

Articoli popolari

Alberto Puig

Terremoto nel box Honda: tentazione Gigi Dall'Igna, Alberto Puig 'out'

MotoGP
Pecco Bagnaia pilota Ducati MotoGP a Le Mans

Pecco Bagnaia in affanno con la GP26: la soluzione può arrivare dal team Gresini

MotoGP
Johann Zarco pilota Honda LCR a Le Mans, Francia

GP Francia, risultati Practice: Zarco infiamma Le Mans! Rins sorprende, Marquez in Q1

MotoGP
crash-mm93-le-mans-motogp

Marquez infortunato, doppio intervento dopo l'highside a Le Mans: salta anche Barcellona

MotoGP
Luca Marini pilota Honda MotoGP nel box

GP Francia, classifica FP1: Honda svetta con Marini, Marquez e Bezzecchi "nascosti"

MotoGP

Loading