Prime prove della North West 200: Michael Dunlop da Ducati a Honda

Le prime prove svoltesi nella giornata di martedì 6 maggio hanno sancito il via all'edizione 2026 della North West 200 e, di fatto, delle road races internazionali previste al calendario. I 14 chilometri del "Triangle" hanno offerto insidie nel corso delle sessioni di attività complice un meteo poco favorevole e l'asfalto a lungo bagnato, proiettando in cima al monitor dei tempi delle inaugurali qualifiche Richard Cooper (Superbike e Supersport), Josh Brookes (Superstock) ed il sempreverde Jeremy McWilliams (Supertwins/Sportbike), anche se a fare notizia è stato un altro protagonista.

MICHAEL DUNLOP DA DUCATI A HONDA

Nella primissima mattinata infatti Michael Dunlop è balzato agli onori delle cronache per la sua decisione di lasciare "in panchina" la nuovissima e fiammante Ducati Panigale V4 R, preferendo correre tra le big bikes con la fidata Honda CBR 1000RR-R. Una scelta motivata dal poco tempo per effettuare prove nelle scorse settimane, rimandando eventualmente l'esordio con la V4 R al Tourist Trophy tra poche settimane.

RICHARD COOPER SUGLI SCUDI

Per quanto concerne i riferimenti cronometrici, di fatto tutto posticipato alle seconde qualifiche dove il meteo dovrebbe concedere una tregua. Non è stato un problema per Richard Cooper, subito competitivo tra Superbike (con la BMW SMS/Nichols Oil Racing) e Supersport (con la Yamaha BPE by Russell Racing), mentre Josh Brookes ha primeggiato nelle qualifiche Superstock con la Honda DAO Racing. Nella Supertwins/Sportbike il 62enne Jeremy McWilliams, presenza fissa da anni alla North West, ha prontamente fatto il suo con la Yamaha R7 del preparatore Flitwick Motorcycles stampando il miglior tempo. Per quanto concerne i nostri portabandiera, Maurizio Bottalico ha preso parte ai turni Superbike e Superstock con la BMW Crowe Performance (miglior crono poco indicativo in 5'29"303), con lo svizzero Mauro Poncini sugli scudi in Supersport (23° con la Yamaha Delmo Racing) e Supertwins, categoria dove ha staccato addirittura il 6° crono con la Aprilia Scott Racing. Presente in quest'ultima classe anche Andrea Majola , 24° con la Paton S1-R schierata in proprio dal Majo Road Racing by EA.

IL PROGRAMMA DELLA NORTH WEST 200

Giovedì 7 maggio vedrà la disputa delle seconde qualifiche e, dalle 17:30 locali, le prime gare delle classi Superbike, Supersport e Superstock. Sabato 9 maggio dalle 10:00 del mattino le restanti 6 sfide con due gare anche per quanto concerne le Supertwins.