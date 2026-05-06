Tutte le classi MES, esordio Endurance GP e ritorno Bagger Europe: spettacolo garantito a Cremona!

Il MES tornerà in pista nel weekend 23-24 maggio al Cremona Circuit con tante novità e un ricco programma: i dettagli.

Quello di Cremona non sarà un semplice appuntamento di campionato. Il weekend di San Martino del Lago si preannuncia infatti come uno degli eventi più ricchi e coinvolgenti dell’anno, con un programma sportivo di alto livello e un paddock pensato per offrire spettacolo, atmosfera e iniziative dedicate a piloti, team e pubblico.

Tutte le categorie e i trofei ospiti

Come in ogni round del Motoestate, anche a Cremona scenderà in pista l’intero bouquet di categorie MES, dalle classi formative fino alle categorie regine. A darsi battaglia saranno infatti i protagonisti di Promo4 / 300 SS e Supermono, Sportbike e Race Attack 600, Race Attack 1000 e 1000 Open.

Come accennato inizialmente, accanto alle categorie Motoestate il programma sarà arricchito dalla presenza di numerosi trofei ospiti: Guzzi Fast Endurance, CRV Piemonte, Thunder Cup 600, Rookies Italian GP Bucci Moto e due grandi novità destinate a catturare l’attenzione del pubblico, ovvero l'Endurance GP e la Bagger Racing League European Cup.

Endurance GP: la nuova formula endurance del MES debutta a Cremona

Tra gli elementi più attesi del weekend c’è senza dubbio l’Endurance GP, la nuova formula endurance “light” firmata MotoEstate.

Cremona ospiterà infatti una delle tappe della serie, che tornerà poi in pista a fine settembre al Tazio Nuvolari. Il format porterà nel paddock MES tutto il fascino del “correre in coppia”: strategia, stint, gestione della gara e spirito di squadra, in una formula accessibile, dinamica e pensata per offrire un’esperienza diversa dal solito.

Le iscrizioni all’Endurance GP sono ancora aperte, ma i posti disponibili non sono molti. Per chi desidera vivere un weekend di gara con un approccio nuovo, coinvolgente e spettacolare, Cremona rappresenta l’occasione ideale per debuttare.

BRL Europe: le Bagger tornano al Cremona Circuit

Il Round 2 del MES sarà impreziosito anche dal ritorno sul tracciato cremonese della BRL Europe – Bagger Racing League European Cup, il campionato europeo dedicato alle maxi-bagger.

Dopo l’esordio ufficiale sul suolo europeo nel 2025 proprio al Cremona Circuit, la serie continentale torna in terra cremonese portando con sé uno spettacolo unico, dentro e fuori dalla pista.

Tra i cordoli si sfideranno mezzi imponenti e spettacolari come Harley-Davidson, Indian Challenger e Ducati Diavel, condotti da piloti provenienti da tutto il mondo. Nel paddock, invece, l’atmosfera sarà quella tipica di un grande festival motociclistico, con raduno di moto custom, spettacoli, musica e momenti di festa.

Un weekend da non perdere

Con un programma così ricco tra classi MES, trofei ospiti, Endurance GP e BRL Europe, il Round di Cremona si candida a essere uno degli appuntamenti più spettacolari e partecipati della stagione. Sport, adrenalina, paddock vivo e contenuti speciali renderanno il weekend del 23/24 maggio un evento da non perdere per piloti, team, appassionati e pubblico. Ulteriori aggiornamenti su programma, orari e comunicazioni pre-evento saranno comunicati in seguito.