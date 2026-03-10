Giovani in sella: nuovi pacchetti 23 Riders Academy e giornata prova MES Junior Trophy

La 23 Riders Academy svela due nuovi pacchetti di lezioni, i Trofei MES propongono una giornata per scoprire il nuovo Junior Trophy: i dettagli.

23 Riders Academy e dall'organizzazione dei Trofei Motoestate. Nel primo caso, la scuola moto fondata in ricordo di Luca Salvadori ha pensato a due percorsi per un primo approccio alle moto in maniera sicura e progressiva: il Battesimo della Moto ed il Battesimo della Pista, da svolgere in tre lezioni ciascuno ad aprile. Nel caso del MES, chi volesse avrà la possibilità di farsi un'idea del nuovo DEMO RIDE del prossimo 23 marzo a Varano de' Melegari, una giornata per capire meglio di cosa si tratta, dedicata sia ai giovanissimi piloti che alle famiglie, e valutare quindi l'eventuale iscrizione al trofeo. Ecco qualche informazione in più. Giovanissimi al centro delle ultime iniziative programmate dallae dall'organizzazione dei. Nel primo caso, la scuola moto fondata in ricordo di Luca Salvadori ha pensato a due percorsi per un primo approccio alle moto in maniera sicura e progressiva: iled il, da svolgere in tre lezioni ciascuno ad aprile. Nel caso del MES, chi volesse avrà la possibilità di farsi un'idea del nuovo MES Junior Trophy : a questo servirà ladel prossimo 23 marzo a Varano de' Melegari, una giornata per capire meglio di cosa si tratta, dedicata sia ai giovanissimi piloti che alle famiglie, e valutare quindi l'eventuale iscrizione al trofeo. Ecco qualche informazione in più.

-> 23 RIDERS ACADEMY, DUE NUOVI PERCORSI

Due novità pensate per tutti quei ragazzi che desiderano approcciarsi al mondo delle due ruote e al mondo della pista in modo progressivo, sicuro ed economico. Nascono così due nuovi pacchetti da tre lezioni all inclusive: il Battesimo della Moto e il Battesimo della Pista. Due formule nuove, dedicate a chi vuole approcciarsi alle due ruote (neofiti assoluti della moto) o a chi ha poca esperienza in sella, all’interno della 23 Riders Academy, la scuola moto dedicata ai giovani dai 7 ai 17 anni, affiliata alla FMI (Federazione Motociclistica Italiana) e ufficiale Ohvale.

Battesimo della Moto

Il percorso pensato per i neofiti assoluti, cioè per ragazzi e ragazze dai 7 anni che non hanno mai guidato una moto o che si avvicinano per la prima volta al mondo delle due ruote, con un percorso guidato progressivo e sicuro. Due i tracciati scelti per questo percorso, il Circuito di Pomposa e l'Autodromo di Varano, che verrà diviso in tre lezioni da aprile, con orario 14-18, da svolgere con le Ohvale GP0 110 automatica e Ohvale GP0 110 4s a marce. Il programma è ben preciso: i ragazzi lavoreranno su partenza e conduzione del mezzo, frenata e controllo del mezzo in questa fase, traiettorie ed esercizi di tecnica di guida, approccio all'utilizzo del cambio a marce. Prezzo per questo percorso è di 699,00 euro.

Battesimo della Pista

Pensato per chi ha già avuto un minimo di esperienza di guida, con prime esperienze in minimoto, pitbike, cross o moto, e vuole compiere il primo vero passo verso il lavoro in pista. È un percorso introduttivo ma già orientato alla tecnica, ideale per iniziare a lavorare nel contesto del circuito con metodo e obiettivi precisi. I circuiti scelti sono sempre Pomposa e Varano, tre lezioni in programma da aprile sempre con orario 14-18, con le Ohvale GP2 160 4s a marce. Il programma di lavoro prevede l'insegnamento dell'utilizzo del cambio, partenza e staccata, conduzione del mezzo in piega, handling e cambi di direzione, primo vero battesimo della pista. Il prezzo del percorso è di 799,00 euro

Formula all inclusive

In entrambi i nuovi percorsi resta centrale uno degli elementi distintivi della 23 Riders Academy: la formula all inclusive. Questo significa che i ragazzi possono vivere l’esperienza con un supporto completo, senza che le famiglie debbano affrontare da subito l’acquisto di moto, attrezzatura o abbigliamento tecnico. I pacchetti includono moto Ohvale fornite dalla scuola, abbigliamento tecnico, istruttori e tecnici qualificati, contesto sicuro e organizzato, copertura assicurativa FMI. Se si vuole avere la certezza di scegliere il percorso più adatto, lo staff della 23 Riders Academy può fornire qualche informazione in più: [email protected]

-> MES JUNIOR TROPHY: LA PROVA A VARANO

Lunedì 23 marzo a Varano de’ Melegari sarà possibile partecipare alla DEMO RIDE del MES Junior Trophy e provare concretamente la nuova formula entry level e low budget (7.990,00 euro tutto incluso) per giovani dai 10 anni dei Trofei MES. Sarà un’occasione per vedere da vicino il progetto, conoscere lo staff, scoprire le Ohvale GP2 160 con cui i ragazzi correranno e testare il circuito di Varano, pista che ospiterà ben due tappe del Trofeo.

DEMO RIDE

La giornata è pensata per i ragazzi dai 10 ai 16 anni che stanno valutando la partecipazione al trofeo; ai giovani piloti già attivi in MiniGP, MiniMoto o attività propedeutiche, che vogliono capire se il MES Junior Trophy può essere il passo successivo; alle famiglie che desiderano vedere da vicino moto, format e organizzazione prima di un'eventuale iscrizione.

Nel corso della giornata verranno organizzati turni dedicati alla demo ride, con briefing iniziale con staff e istruttori, presa di confidenza con la moto, sessioni in pista con le Ohvale GP2 160, e non mancheranno anche momenti di confronto con piloti, genitori e staff per chiarire possibili dubbi.

La partecipazione alla Demo Ride è soggetta alla valutazione del curriculum di esperienza di chi vorrà partecipare, da inviare via mail a [email protected] . Al candidato sarà richiesto un contributo forfettario pari a 200,00 euro, comprensivo di quota pista, moto, materiale di consumo e assistenza.

È obbligatorio il tesseramento FMI (anche one-day) o la licenza FMI (velocità o mini-road). Chi si candidasse privo di tali requisiti, potrà tesserarsi tramite il MotoClub dell’organizzazione per la singola giornata, al costo di 25 euro.