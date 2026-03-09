MOTOGPSUPERBIKE MOTOCROSS IN PISTA STORIE DI MOTO NOVITA’PAOLO GOZZI BLOGBOOKSHOP

SBK Test Portimao, i tempi alle 14: Bimota in vetta, Bulega cade, Advocates svela la livrea 2026

Superbike
di Matteo Bellan
lunedì, 09 marzo 2026 alle 14:05
Superbike Advocates Racing Team WorldSBK 2026
Superbike Test Portimao, giorno 1: tempi e classifica alle ore 14
Alex Lowes davanti a tutti in Portogallo, ma ci sono ancora quattro ore di test per i team Superbike: ecco la classifica provvisoria.
Oggi e domani alcune squadre del WorldSBK sono in azione all'Autodromo Internacional do Algarve per prepararsi al round del weekend 27-29 marzo e anche al resto della stagione. Avendo avuto un pre-campionato condizionato dal maltempo, diventa fondamentale sfruttare queste due giornate a Portimao per lavorare e compiere miglioramenti. Si gira dalle ore 10 alle 17 (orario italiano).

Superbike Test Portimao: come sta andando 

Alle ore 14 in vetta alla classifica c'è Alex Lowes con la KB998 Rimini del Bimota by Kawasaki Racing Team. Il pilota britannico ha siglato il suo miglior tempo in 1'40"622, staccando di 532 millesimi Nicolò Bulega, protagonista di una caduta con la sua Panigale del team Aruba.it Racing Ducati. Terzo tempo per Sam Lowes con la Ducati del team Elf Marc VDS, appena 1 millesimo dietro al pilota Ducati. Da ricordare che l'ex pilota Moto2 sta correndo con due fratture rimediate nel round Superbike in Australia, dunque non in perfette condizioni fisiche.
In quarta posizione c'è la migliore delle BMW M 1000 RR, quella di Miguel Oliveira, che incassa 733 millesimi di distacco dal leader della classifica provvisoria. Top 5 chiusa da Iker Lecuona, compagno di squadra di Bulega, distante 27 millesimi dal pilota portoghese.
Danilo Petrucci è settimo, dietro al tester BMW Michael van der Mark e davanti alla Bimota di Axel Bassani. Jonathan Rea migliore pilota Honda con il nono tempo, a precedere Remy Gardner, migliore pilota Yamaha che chiude la top 10. Andrea Locatelli e Xavi Vierge sono appena dietro all'australiano con le loro R1.
Da segnalare il debutto nel 2026 di Somkiat Chantra con la Honda CBR1000RR-R Fireblade SP del team HRC e anche la presenta del team Superbike Advocates, che a Portimao ha svelato i propri colori per la stagione. La Ducati Panigale V4 R della squadra australiana è guidata da Tommy Bridewell, al momento distante oltre 2 secondi da Alex Lowes.
Classifica tempi Test Portimao Superbike WorldSBK

Worldsbk

diMatteo Bellan

