Autodromo di Modena, maxi ampliamento bloccato: espropri e nuova strada fermano il cantiere

In Pista
di Marianna Giannoni
lunedì, 09 marzo 2026 alle 16:00
Autodromo di Modena
Autodromo di Modena
Il progetto di ampliamento dell’Autodromo di Modena continua a rimanere in una fase di stallo. L’intervento non è ancora partito e il piano di sviluppo dell’impianto automobilistico resta sulla carta.
Uno dei principali ostacoli riguarda le procedure di esproprio necessarie per realizzare una nuova strada di accesso all’autodromo, come riporta la testata "Modena Today". Il progetto di ampliamento, approvato anni fa, prevede un importante potenziamento della struttura con il raddoppio della lunghezza del tracciato che passerebbe dagli attuali due chilometri ad oltre quattro.
Oltre all’estensione del circuito, il piano include anche nuove strutture con tribuna più ampia, un visitor center e nuovi spazi destinati allo sviluppo tecnologico. Il progetto comprende inoltre nuovi collegamenti interni e la realizzazione di due ponti. L’iter per l’avvio dei lavori all'Autodromo di Modena resta fermo sulla costruzione di una nuova strada di accesso all’impianto. L’ingresso attuale non risulta adeguato per sostenere il flusso di visitatori e appassionati previsto dopo l’ampliamento. Il piano prevede quindi che l’accesso per il pubblico venga spostato lungo via dell’Aeroporto. L’ingresso esistente verrebbe destinato ai mezzi di servizio e di emergenza.
Per realizzare questa nuova infrastruttura è però necessario completare alcune procedure di esproprio dei terreni interessati. Come evidenziato da Modena Today, la società proprietaria dell’impianto, Aerautodromo Spa, aveva già versato circa 650mila euro al Comune di Modena per avviare il processo. Tuttavia l’iter non è ancora concluso, poiché la definizione delle indennità nei confronti dei proprietari dei terreni non è stata formalizzata.
Questo rallentamento ha conseguenze dirette anche sulle fasi successive del progetto. Senza la disponibilità delle aree necessarie per la nuova strada, infatti, non è possibile presentare la richiesta di permesso di costruire. A quasi quattro anni dall’approvazione del progetto da parte del Consiglio comunale di Modena, quindi, il cantiere all'Autodromo di Modena non è ancora stato avviato.
Si è parlato più volte di un possibile avvio imminente dei lavori, ma finora le condizioni necessarie non si sono concretizzate. Nel frattempo, la società Aerautodromo Spa ha spiegato di essere impegnata in alcune attività preliminari e di pianificazione. Prima di procedere con l’investimento iniziale, stimato tra i 13 e i 14 milioni di euro, la società ritiene però necessario completare tutte le procedure legate alla disponibilità dei terreni e alla definizione dell’opera pubblica.

