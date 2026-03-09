Ducati vs Aprilia oltre la MotoGP: il "duello" premia la Rossa ai MotoDays 2026

La Ducati Multistrada V4 è Moto Europa 2026, battuta la Aprilia Tuono 457: il premio ai MotoDays svolti a Roma.

Ducati batte Aprilia. Stavolta però non parliamo di MotoGP, ma dei MotoDays svolti lo scorso weekend a Roma. Proprio in questa occasione, e grazie al Multistrada V4, la casa di Borgo Panigale ha ricevuto il Premio Moto Europa 2026, vale a dire il riconoscimento (alla sua prima edizione) promosso da UIGA – Unione Italiana Giornalisti Automotive assegnato alla moto più interessante per il mercato dell’Unione Europea. La prima battuta è la Tuono 457 della casa di Noale, dietro ai modelli dei marchi tricolori troviamo la BMW R1300 GS, la Royal Enfield Bear 650 e la Yamaha R9.

È questo il risultato di questo nuovo riconoscimento, in seguito ad una scelta operata sia tramite i giudizi degli appassionati, espressi sia in fiera nella capitale che online, che con una giuria composta da giornalisti specializzati: al vaglio innovazione tecnologica, contenuti tecnici e capacità di interpretare le esigenze della mobilità in moto, portando ad un unico voto che ha decretato la vincitrice, appunto la Ducati Multistrada V4. Il premio è stato consegnato da Giacomo Agostini , il grande ospite di lusso del secondo giorno di fiera, leggendario pluricampione del Motomondiale con le sue 15 (inarrivabili?) corone iridate ottenute nel corso di una carriera una carriera stellare.

Tornando al modello Ducati, non si tratta del primo riconoscimento, e di recente un segnale interessante è arrivato dal Sud America. La Multistrada V4 S ad esempio è stata eletta Moto do Ano 2026 (Moto dell'Anno 2026) dalla rivista brasiliana Duas Rodas, che l'ha indicata come miglior moto della categoria Adventure. Nel 2025 gli MCN Awards hanno premiato tre modelli Ducati, una è appunto la Multistrada V4 S, indicata come Best Adventure 1000cc+. Ancora in Brasile, il medesimo modello è Moto de Ouro (Moto d'Oro), in trionfo per la seconda volta nella categoria Crossover a fine 2025, sulla base dei voti degli appassionati.

Il Brasile, proprio la prossima tappa del Campionato del Mondo MotoGP, un attesissimo ritorno in calendario in programma nel weekend 20-22 marzo, tra una decina di giorni quindi. L' Autodromo Ayrton Senna ospiterà il "secondo round" del testa a testa Ducati-Aprilia, le regine del 2025 e di conseguenza maggiori osservate speciali quest'anno. Il primo evento s'è concluso con 4 Aprilia nelle prime cinque posizioni e tante difficoltà invece per Ducati, attesa al pronto riscatto contro gli alfieri del marchio veneto.