MOTOGPSUPERBIKE MOTOCROSS IN PISTA STORIE DI MOTO NOVITA’PAOLO GOZZI BLOGBOOKSHOP

Ducati vs Aprilia oltre la MotoGP: il "duello" premia la Rossa ai MotoDays 2026

Novità
di Diana Tamantini
lunedì, 09 marzo 2026 alle 17:00
Multistrada-V4-Ducati
La Ducati Multistrada V4 è Moto Europa 2026, battuta la Aprilia Tuono 457: il premio ai MotoDays svolti a Roma.
Ducati batte Aprilia. Stavolta però non parliamo di MotoGP, ma dei MotoDays svolti lo scorso weekend a Roma. Proprio in questa occasione, e grazie al Multistrada V4, la casa di Borgo Panigale ha ricevuto il Premio Moto Europa 2026, vale a dire il riconoscimento (alla sua prima edizione) promosso da UIGA – Unione Italiana Giornalisti Automotive assegnato alla moto più interessante per il mercato dell’Unione Europea. La prima battuta è la Tuono 457 della casa di Noale, dietro ai modelli dei marchi tricolori troviamo la BMW R1300 GS, la Royal Enfield Bear 650 e la Yamaha R9.
È questo il risultato di questo nuovo riconoscimento, in seguito ad una scelta operata sia tramite i giudizi degli appassionati, espressi sia in fiera nella capitale che online, che con una giuria composta da giornalisti specializzati: al vaglio innovazione tecnologica, contenuti tecnici e capacità di interpretare le esigenze della mobilità in moto, portando ad un unico voto che ha decretato la vincitrice, appunto la Ducati Multistrada V4. Il premio è stato consegnato da Giacomo Agostini, il grande ospite di lusso del secondo giorno di fiera, leggendario pluricampione del Motomondiale con le sue 15 (inarrivabili?) corone iridate ottenute nel corso di una carriera una carriera stellare.
Tornando al modello Ducati, non si tratta del primo riconoscimento, e di recente un segnale interessante è arrivato dal Sud America. La Multistrada V4 S ad esempio è stata eletta Moto do Ano 2026 (Moto dell'Anno 2026) dalla rivista brasiliana Duas Rodas, che l'ha indicata come miglior moto della categoria Adventure. Nel 2025 gli MCN Awards hanno premiato tre modelli Ducati, una è appunto la Multistrada V4 S, indicata come Best Adventure 1000cc+. Ancora in Brasile, il medesimo modello è Moto de Ouro (Moto d'Oro), in trionfo per la seconda volta nella categoria Crossover a fine 2025, sulla base dei voti degli appassionati.
Il Brasile, proprio la prossima tappa del Campionato del Mondo MotoGP, un attesissimo ritorno in calendario in programma nel weekend 20-22 marzo, tra una decina di giorni quindi. L'Autodromo Ayrton Senna ospiterà il "secondo round" del testa a testa Ducati-Aprilia, le regine del 2025 e di conseguenza maggiori osservate speciali quest'anno. Il primo evento s'è concluso con 4 Aprilia nelle prime cinque posizioni e tante difficoltà invece per Ducati, attesa al pronto riscatto contro gli alfieri del marchio veneto.

Leggi anche

Ducati Multistrada V4 2025: nuova dimensione del viaggioDucati Multistrada V4 2025: nuova dimensione del viaggio
Multistrada V4 Voyagers 2025: raccontare i viaggi in sella alla propria DucatiMultistrada V4 Voyagers 2025: raccontare i viaggi in sella alla propria Ducati
"Se sei incerto...tieni aperto!" la biografia di Giovanni Di Pillo disponibile in libreria e su Amazon Libri
Ducati

diDiana Tamantini

Continua a leggere

loading

Potrebbe anche piacerti

Hero MotoCorp
Novità

Hero MotoCorp: i segreti del gigante indiano che produce 5 milioni di moto

09 marzo 2026
Kawasaki KLE500 2026
Novità

Nuova KLE500 2026: ritorno dell’adventure media firmata Kawasaki

06 marzo 2026

Altre notizie

Russell

GP Australia shock: dominio Mercedes, polemiche su sorpassi “spettacolo” e piloti pedine del business

Formula 1
Unknown_result

Michele Pirro prova a Misano la Ducati V4 verso il CIV Superbike 2026

In Pista
Hero MotoCorp

Hero MotoCorp: i segreti del gigante indiano che produce 5 milioni di moto

Novità
herlings-trionfo-mxgp-argentina

Jeffrey Herlings spettacolare, Honda sogna: la magia di una vera leggenda MXGP

Motocross
Alex Lowes pilota Bimota Superbike nel Portimao Test WorldSBK

SBK Test Portimao, classifica giorno 1: Bimota davanti a Ducati e BMW, pioggia guastafeste

Superbike

Articoli popolari

Pecco Bagnaia

Allarme nel box Ducati: Bagnaia boccia la Desmosedici GP26

MotoGP
Marco Bezzecchi convinto: "Non ho paura di Marc Marquez"

Bezzecchi pronto a sfidare Marquez: "Non ho paura di lui"

MotoGP
MotoGP Thai 2026

Mercato piloti MotoGP: cosa cambia dopo il GP della Thailandia

MotoGP
Superbike Advocates Racing Team WorldSBK 2026

SBK Test Portimao, i tempi alle 14: Bimota in vetta, Bulega cade, Advocates svela la livrea 2026

Superbike
Piloti MotoGP 2026

Mercato piloti MotoGP: situazione fuori controllo, servono nuove regole?

MotoGP

Loading