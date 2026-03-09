MOTOGPSUPERBIKE MOTOCROSS IN PISTA STORIE DI MOTO NOVITA’PAOLO GOZZI BLOGBOOKSHOP

Hero MotoCorp: i segreti del gigante indiano che produce 5 milioni di moto

Novità
di Marianna Giannoni
lunedì, 09 marzo 2026 alle 20:00
Hero MotoCorp
Hero MotoCorp
Il motociclismo europeo guarda sempre più verso l'Oriente. Non solo verso la Cina ma pure verso l'India con il debutto in Italia di Hero MotoCorp, il più grande produttore di motocicli al mondo.
L'azienda ha superato i 5,6 milioni di veicoli prodotti nell'ultimo anno con una crescita record del 44% registrata a febbraio 2026. Ora è entrata nel mercato italiano attraverso una partnership strategica con Pelpi International. Non si tratta di una semplice scommessa commerciale ma di una strategia che punta dritta al segmento A2 ed al fuoristrada leggero, territori dove Hero vanta una solidità costruttiva collaudata su una scala numerica senza precedenti.
La storia di questo colosso affonda le radici nel 1956, quando i fratelli Munjal fondarono la Hero Cycles per la produzione di biciclette. La vera svolta arrivò nel 1984 con la storica joint venture con Honda.  L'alleanza, durata ventisette anni, permise al marchio di acquisire una tecnologia motoristica d'avanguardia e di lanciare modelli leggendari come la Splendor, capace di superare i cento milioni di unità vendute. Dopo il divorzio consensuale dai giapponesi nel 2011, Hero MotoCorp ha intrapreso un percorso di totale indipendenza tecnologica. Ha investito notevolmente in centri di ricerca tra India e Germania e stretto nuove alleanze globali, come quella con Harley-Davidson per la serie 440.
La strategia per conquistare i motociclisti italiani punta tutto sulla concretezza e su una garanzia di ben cinque anni, un segnale di estrema fiducia nella propria qualità costruttiva. La gamma d’esordio vede protagonista la Hunk 440, una naked moderna equipaggiata con sospensioni KYB e tecnologia di bordo avanzata, affiancata dalla serie Xpulse 200. 
L’arrivo di Hero in Italia rappresenta il primo passo di un’espansione europea che guarda con forza anche alla transizione energetica attraverso il sub-brand Vida, capace di triplicare le proprie quote di mercato nel settore elettrico nel primo trimestre del 2026. Con una rete di vendita in rapida espansione che punta a coprire capillarmente il territorio nazionale entro la fine dell'anno, il colosso di Bangalore si candida a diventare il nuovo punto di riferimento per chi cerca il miglior equilibrio tra affidabilità meccanica e prezzo competitivo.

