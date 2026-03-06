Kawasaki
riporta in vita una sigla che molti appassionati ricordano con
nostalgia. Con la nuova KLE500,
la casa di Akashi rilancia un nome storico nel segmento delle
adventure di media cilindrata, reinterpretandolo con una piattaforma
moderna pensata anche per i motociclisti con patente A2.
La nuova KLE500 si presenta come una moto polivalente, progettata
per affrontare con disinvoltura la città, i viaggi e anche qualche
uscita su sterrato. Il progetto punta a coniugare semplicità,
robustezza e facilità di utilizzo, tre caratteristiche che avevano
reso celebre la KLE originale negli anni Novanta.
Il motore
Il propulsore è un bicilindrico parallelo raffreddato a
liquido da 451 cc con distribuzione bialbero a otto valvole. Il
motore sviluppa una potenza massima di 33,4 kW, pari a circa 45
cavalli, a 9.000 giri al minuto, mentre la coppia raggiunge i 42,6 Nm
a 6.000 giri. Questi valori rientrano perfettamente nei limiti della
patente A2 e promettono una guida brillante ma facile sia nel traffico quotidiano che nei percorsi più lunghi. Il
propulsore è abbinato a un cambio a sei marce e alla classica
trasmissione finale a catena.
Ciclistica da vera adventure
Il telaio è un traliccio
in acciaio ad alta resistenza progettato per garantire equilibrio tra
rigidità e capacità di assorbire le sollecitazioni nei tratti più
sconnessi. La configurazione delle ruote sottolinea la vocazione
adventure della moto, con un anteriore da 21 pollici e un posteriore
da 17, una scelta che migliora la stabilità sui fondi irregolari e
nei percorsi off-road leggeri. Le sospensioni prevedono una forcella rovesciata da 43 millimetri
all’anteriore e un monoammortizzatore posteriore con sistema
Uni-Trak. L’escursione delle sospensioni arriva a 210 millimetri
davanti e 196 dietro, mentre la luce a terra raggiunge i 185
millimetri.
Dimensioni e autonomia
Le dimensioni restano quelle di una adventure accessibile.
L’altezza della sella è di 870 millimetri e il peso in ordine di
marcia si ferma a 194 chilogrammi. Il serbatoio da 16 litri, abbinato
a consumi dichiarati intorno ai 4 litri per 100 chilometri, promette
una buona autonomia. La KLE500 è adatta quindi anche per viaggi di media lunghezza.
Kawasaki ha previsto anche dotazioni moderne che rendono la moto
più attuale rispetto al passato. Tra queste troviamo l’ABS e una
strumentazione con connettività, mentre nelle versioni più ricche è
disponibile anche un display TFT a colori insieme a una gamma di
accessori pensati per il turismo e l’avventura.
Il prezzo parte da circa 6.340 euro, mentre la versione più accessoriata SE arriva intorno ai 6.990 euro, esclusi costi di immatricolazione e messa su strada.
Con la KLE500 Kawasaki punta ad offrire una moto equilibrata e accessibile, capace di riportare in primo piano lo spirito delle adventure semplici e versatili
, ideali sia per i motociclisti alle prime armi sia per chi cerca una compagna di viaggio concreta e senza complicazioni.
