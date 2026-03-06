MOTOGPSUPERBIKE MOTOCROSS IN PISTA STORIE DI MOTO NOVITA’PAOLO GOZZI BLOGBOOKSHOP

Nuova KLE500 2026: ritorno dell’adventure media firmata Kawasaki

Novità
di Marianna Giannoni
venerdì, 06 marzo 2026 alle 20:00
Kawasaki KLE500 2026
Kawasaki KLE500 2026
Kawasaki riporta in vita una sigla che molti appassionati ricordano con nostalgia. Con la nuova KLE500, la casa di Akashi rilancia un nome storico nel segmento delle adventure di media cilindrata, reinterpretandolo con una piattaforma moderna pensata anche per i motociclisti con patente A2.
La nuova KLE500 si presenta come una moto polivalente, progettata per affrontare con disinvoltura la città, i viaggi e anche qualche uscita su sterrato. Il progetto punta a coniugare semplicità, robustezza e facilità di utilizzo, tre caratteristiche che avevano reso celebre la KLE originale negli anni Novanta.

Il motore 

Il propulsore è un bicilindrico parallelo raffreddato a liquido da 451 cc con distribuzione bialbero a otto valvole. Il motore sviluppa una potenza massima di 33,4 kW, pari a circa 45 cavalli, a 9.000 giri al minuto, mentre la coppia raggiunge i 42,6 Nm a 6.000 giri. Questi valori rientrano perfettamente nei limiti della patente A2 e promettono una guida brillante ma facile sia nel traffico quotidiano che nei percorsi più lunghi. Il propulsore è abbinato a un cambio a sei marce e alla classica trasmissione finale a catena.

Ciclistica da vera adventure

Il telaio è un traliccio in acciaio ad alta resistenza progettato per garantire equilibrio tra rigidità e capacità di assorbire le sollecitazioni nei tratti più sconnessi. La configurazione delle ruote sottolinea la vocazione adventure della moto, con un anteriore da 21 pollici e un posteriore da 17, una scelta che migliora la stabilità sui fondi irregolari e nei percorsi off-road leggeri. Le sospensioni prevedono una forcella rovesciata da 43 millimetri all’anteriore e un monoammortizzatore posteriore con sistema Uni-Trak. L’escursione delle sospensioni arriva a 210 millimetri davanti e 196 dietro, mentre la luce a terra raggiunge i 185 millimetri.

Dimensioni e autonomia

Le dimensioni restano quelle di una adventure accessibile. L’altezza della sella è di 870 millimetri e il peso in ordine di marcia si ferma a 194 chilogrammi. Il serbatoio da 16 litri, abbinato a consumi dichiarati intorno ai 4 litri per 100 chilometri, promette una buona autonomia. La KLE500 è adatta quindi anche per viaggi di media lunghezza.
Kawasaki ha previsto anche dotazioni moderne che rendono la moto più attuale rispetto al passato. Tra queste troviamo l’ABS e una strumentazione con connettività, mentre nelle versioni più ricche è disponibile anche un display TFT a colori insieme a una gamma di accessori pensati per il turismo e l’avventura.
Il prezzo parte da circa 6.340 euro, mentre la versione più accessoriata SE arriva intorno ai 6.990 euro, esclusi costi di immatricolazione e messa su strada.
Con la KLE500 Kawasaki punta ad offrire una moto equilibrata e accessibile, capace di riportare in primo piano lo spirito delle adventure semplici e versatili, ideali sia per i motociclisti alle prime armi sia per chi cerca una compagna di viaggio concreta e senza complicazioni.

Motociclismo

Marianna Giannoni

