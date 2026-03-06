Incastrato da un video: Aleix Espargaró finisce sotto inchiesta

Aleix Espargaró torna a far parlare di sé anche fuori dal paddock della MotoGP. Un breve video registrato durante una delle sue sessioni di allenamento in mountain bike è diventato virale sui social media, scatenando la reazione della squadra ciclistica con cui lavora.

Da pilota a collaudatore MotoGP

Alla fine della stagione MotoGP 2024 il pilota di Granollers ha lasciato il ruolo di "Capitano" dell'Aprilia e la carriera di pilota impegnato full-time, per diventare collaudatore della Honda. Dopo un primo anno non troppo ricco di impegni, in cui ha alternato sessioni in pista con gare professionistiche di ciclismo, Aleix ha dovuto fare una scelta precisa , preferendo dedicare più tempo all'evoluzione della Honda RC213V. D'altronde nel 2026 non solo dovrà concentrarsi sullo sviluppo del prototipo attuale, ma anche sulla moto 2027 che dovrà rispecchiare i nuovi regolamenti (motore 850cc, gomme Pirelli, meno aerodinamica, ecc.).

Un video "incastra" Aleix

Pochi giorni fa Aleix Espargaró ha fatto parlare nuovamente di sé, ma non per il suo lavoro di collaudatore, bensì per una controversia che potrebbe causargli problemi con la sua squadra ciclistica. Il filmato, della durata di otto secondi, mostra un ciclista che scende ad alta velocità dal passo Els Àngels a Girona. Il problema è che il ciclista sorpassa due auto in modo piuttosto rischioso a metà discesa, attirandosi critiche per la pericolosità della manovra. Il video, pubblicato sull'account Instagram del Museu Vicenc Folgado, mostra anche due auto che lo sorpassano a grande velocità.

Sebbene non venisse indicato il collaudatore MotoGP, gli utenti più attenti l'hanno subito riconosciuto dalla divisa ufficiale Lidl-Trek. A conferma, diversi utenti dei social hanno confermato di aver visto Aleix Espargaró in cima alla montagna prima che cominciasse la discesa. Finora, il ciclista di Granollers non ha pubblicato nulla sui suoi social media in merito al video che ha scatenato tutto questo clamore. Ma la reazione della squadra ciclistica non si è fatta attendere.

La reazione del team Lidl-trek

Secondo il quotidiano El País, citando fonti vicine al team, la squadra ha dichiarato di essere "a conoscenza delle immagini che circolano sui social media questa settimana e vuole essere molto chiara: il comportamento mostrato non riflette i valori o gli standard che ci contraddistinguono come squadra".

Inoltre il team ha anche chiarito che la questione non verrà presa alla leggera e che affronteranno la situazione internamente. "Prendiamo questa questione molto seriamente e stiamo parlando direttamente con il pilota". Un episodio particolarmente eclatante nella vita di Aleix, visto che il ciclismo è parte essenziale della sua vita e porta una bici tatuata sulla gamba. Durante il periodo da pilota della MotoGP, il maggiore dei fratelli Espargaró macinava qualcosa come 20mila chilometri all'anno o forse più. Numeri che solo un ciclista professionista può permettersi.