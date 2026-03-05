Arriva la Moto Morini Rumble: bicilindrico a V, sella bassa e look bobber per conquistare i giovani

Moto Morini amplia la propria gamma con un modello che guarda al mondo delle custom compatte e accessibili. La Rumble è pensata per chi cerca stile, facilità di guida e dimensioni contenute, senza rinunciare al carattere di un bicilindrico.

Questa moto punta a intercettare una fascia di motociclisti giovani o alle prime armi, ma anche chi desidera una due ruote essenziale e divertente da usare tutti i giorni.

Il design è chiaramente ispirato alla tradizione delle bobber americane ma reinterpretato con un gusto contemporaneo. Linee basse e compatte, ruote da 16 pollici e proporzioni muscolose definiscono una moto che vuole distinguersi soprattutto nel contesto urbano. Il serbatoio scolpito, il profilo minimalista e la sella bassa contribuiscono a creare una silhouette aggressiva ma allo stesso tempo accessibile, pensata per offrire sicurezza anche ai motociclisti meno esperti.

Sotto la carrozzeria si nasconde un motore bicilindrico a V di 60 gradi da 350 cc raffreddato a liquido, capace di sviluppare 24 kW, pari a circa 32,6 cavalli, con una coppia massima di 31 Nm a 6500 giri. Si tratta di valori che collocano la Rumble perfettamente nel segmento delle moto guidabili con patente A2, privilegiando l’erogazione fluida e la facilità di utilizzo rispetto alle prestazioni pure. La velocità massima dichiarata si attesta intorno ai 150 km/h, mentre la distribuzione è affidata a un sistema DOHC a otto valvole.

La ciclistica è stata progettata con l’obiettivo di garantire maneggevolezza e stabilità. Il telaio è una struttura in acciaio monotrave a doppia culla, abbinata a una forcella a steli rovesciati da 43 mm all’anteriore e a un doppio ammortizzatore posteriore regolabile nel precarico. L’impianto frenante prevede un disco anteriore da 300 mm con pinza a quattro pistoncini e un disco posteriore da 255 mm, il tutto assistito da ABS a doppio canale.

Le dimensioni raccontano bene la filosofia del progetto. Con un peso a secco inferiore ai 175 kg e una sella posizionata a soli 735 mm da terra, la Rumble punta a offrire una posizione di guida rilassata e accessibile. Il serbatoio da 16 litri e l’interasse di 1445 mm completano una configurazione pensata per la guida quotidiana, tra traffico urbano e gite su strade panoramiche.

Con la Rumble, Moto Morini entra con decisione nel segmento delle bobber di piccola cilindrata, un mercato in crescita soprattutto tra i motociclisti più giovani. Una moto che punta tutto su stile, semplicità e accessibilità, ma senza rinunciare a quell’identità italiana che da sempre caratterizza il marchio.

La Rumble sarà disponibile a partire da metà 2026. Sul sito Moto Morini non c'è ancora una data ma semplicemente la scritta "coming soon".