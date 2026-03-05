MOTOGPSUPERBIKE MOTOCROSS IN PISTA STORIE DI MOTO NOVITA’PAOLO GOZZI BLOGBOOKSHOP

I guanti di Marquez, le lezioni da Zarco, il GP Brasile: Moreira carico dopo il debutto a punti

MotoGP
di Diana Tamantini
giovedì, 05 marzo 2026 alle 19:07
moreira-lcr-motogp
Diogo Moreira a punti nel primo round da pilota MotoGP. Ottimo punto di partenza verso il "suo" GP, il Brasile lo attende con trepidazione.
La prima sfida tra esordienti si conclude il favore di Diogo Moreira, che ha agguantato i primi punti in MotoGP col 13° posto nella gara di domenica al Buriram. Un ottimo punto di partenza per esaltare il suo paese in vista del prossimo appuntamento proprio in Brasile, all'Autodromo Ayrton Senna, nel weekend del 22 marzo. C'è una nota curiosa: come s'è visto in un breve video social di LCR, Moreira ha utilizzato i guanti di Marc Marquez, chiesti in prestito per il primo GP del Mondiale 2026. Un amico, più volte l'abbiamo visto allenarsi sia con lui che con Alex Marquez. "I miei non mi andavano" ha ammesso in seguito per spiegare la situazione, sottolineando anche che nel prossimo round avrà regolarmente i suoi personali.

"Ho imparato tanto da Zarco"

"Weekend e gara molto positivi, ho seguito il gruppo e ho imparato tanto" ha raccontato il rookie Pro Honda LCR alla fine del GP Thailandia. "Ho avuto però problemi a gestire la gomma, che è calata. Ma penso sia normale, era la mia prima gara lunga e dovevamo capire". Prima di questo infatti aveva disputato solo la Sprint, la mini-gara del sabato. "È stata velocissima" ha ammesso Moreira a motogp.com al termine del primo evento del 2026. "Questa invece è stata diversa: tutti sono partiti più calmi, ma è stato un bene per me: ho imparato tanto dietro a Zarco". A lungo infatti s'è visto dietro al compagno di box, che in seguito ha messo Enea Bastianini tra sé e l'iridato Moto2 in carica.

Destinazione casa: arriva il GP Brasile! 

Diogo Moreira mantiene un atteggiamento molto positivo ed evidenzia la soddisfazione del team. Sembra roba da nulla, ma non è semplice nemmeno arrivare a punto subito al debutto con questa MotoGP! Come detto, il prossimo appuntamento è proprio la novità nella sua terra d'origine. "Sarà bello con tutta la mia famiglia, gli amici... Sarà impegnativo!" ha ammesso Moreira. "Ma non vedo l'ora. Dobbiamo però pensare a lavorare e rimanere concentrati, la MotoGP è un altro mondo e c'è tanto da fare. Ma conosco un po' la pista, possiamo fare bene". Chiaramente l'esordiente di Pro Honda LCR vuole fare bella figura: il Motomondiale torna in Brasile e lui è l'unico rappresentante in campionato.

Diogo Moreira

diDiana Tamantini

