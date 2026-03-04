Luca Lunetta sotto i ferri, conto alla rovescia: quanto durerà lo stop del rookie Moto2?

Luca Lunetta operato al piede infortunato al Buriram. Scatta il conto alla rovescia, quando potrà tornare in azione?

"L'operazione è andata bene". Luca Lunetta conferma così l'intervento svolto oggi per sistemare la lesione riportata nello conferma così l'intervento svolto oggi per sistemare la lesione riportata nello sfortunato incidente con Sergio Garcia nel corso del GP in Thailandia. Un episodio che purtroppo gli ha lasciato una lesione a perone e malleolo tibiale destri, necessaria un'operazione per ridurre la frattura e accelerare il processo di recupero. Il ritorno in azione al momento non ha una data, scontato dire che il rookie Moto2 di SpeedRS Team vorrebbe partecipare al prossimo GP in Brasile (20-22 marzo), ma chiaramente è tutto da valutare.

Uno sfortunato evento

Lunetta è quello che ha avuto la peggio domenica scorsa. Al Buriram non sono mancati momenti di tensione per ben due incidenti da brividi e altrettante bandiere rosse per soccorrere i ragazzi a terra. Il primo episodio è avvenuto dopo soli tre giri dallo spegnimento del semaforo, con David Alonso in highside e quasi investito da Filip Salac che sopraggiungeva. C'è il lieto fine: chiaramente ha accusato il botto, ma senza riportare alcuna lesione seria. "Ho avuto paura, ma la vita ci ha sorriso" è stato l'eloquente commento del pilota Aspar Team dopo il fatto.

Il secondo episodio è avvenuto alla ripartenza: appena due giri, un contatto provoca la scivolata di Sergio Garcia. Luca Lunetta è poco dietro, non può assolutamente evitare la KALEX #3 del pilota Italjet Gresini... L'impatto è importante, i due ragazzi rimangono a terra doloranti ed ecco la seconda bandiera rossa per permettere i soccorsi. Lo spagnolo se l'è cavata con un dito "grattugiato", Luca Lunetta purtroppo ha la citata lesione al piede destro. Comincia ora il conto alla rovescia, vedremo quando riuscirà a tornare in azione. Anche se va sottolineato sempre un aspetto da non sottovalutare: i ragazzi tutto sommato stanno bene, mai scontato quando parliamo di moto e di incidenti con queste dinamiche.