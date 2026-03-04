Conto alla rovescia per i primi test del CIV Superbike 2026

Aspettando l'inaugurale round di Misano, per il CIV Superbike è già iniziato il conto alla rovescia verso i primi test stagionali.

Superata una prolungata pausa invernale, per il CIV Superbike è in programma un ricco "antipasto" della (rivoluzionaria) stagione 2026. Aspettando l'inaugurale round in agenda a Misano dal 24 al 26 aprile prossimi, team e piloti della top class tricolore si apprestano ad affrontare varie sessioni di test in lungo ed in largo per il nostro Bel Paese.

MARZO FRENETICO

Non più tardi di settimana prossima, tra martedì 10 e mercoledì 11 marzo, qualche team del CIV Superbike si ritroverà a Vallelunga per i "Dunlop Test Days", organizzati dal fornitore unico degli pneumatici in collaborazione con EMG Eventi. Di fatto, la prima uscita dell'anno per molte squadre con le Production Bike, con turni dedicati anche alle classi Supersport, Sportbike, Moto3 e Moto4 oltre alla Dunlop Cup. Considerando i problemi logistici di una trasferta infrasettimanale a Campagnano di Roma, altri ancora opteranno verosimilmente per Misano che, pressoché in simultanea, ospiterà due giornate di prove con Giorgio Team (9-10 marzo). Verso fine mese saranno previsti altresì dei track-day a Cremona, novità del calendario 2026 del Campionato Italiano Velocità.

TEST UFFICIALI A MISANO

A sostanzialmente un mese dal via della stagione 2026, il CIV Superbike tornerà in azione in data 7-8 aprile proprio a Misano per i Test ufficiali. Un evento, gratuito per tutti gli iscritti al campionato, destinato secondo consuetudine a registrare un largo numero di adesioni. Per l'occasione, la Superbike sarà di nuovo affiancata dalle categorie "di supporto" del CIV quali Supersport, Sportbike, Moto3, Moto4 e dalla Dunlop Cup, con il trofeo "monogomma" della Coppa Italia Velocità che scatterà a Vallelunga nel weekend del 15-17 maggio prossimi.

NOVITÀ IN PISTA NEL CIV SUPERBIKE

premiere delle numerose novità, oltreché regolamentari, del CIV Superbike 2026. Da Michele Pirro con il "suo" Garage 51 by DTO Ducati a Davide Stirpe in Barni Spark Ducati, passando per Kevin Manfredi (Atomico Ducati) e il Campione CIV Supersport in carica Luca Ottaviani (Extreme Honda), soltanto per citarne alcuni. Cresce l'attesa per vedere all'opera il nuovo TCF75 Racing, in trattativa avanzata per subentrare a REVO/M2 Racing nel ruolo di team di riferimento Aprilia, mentre continua a muoversi il mercato. Tutto sembra ruotare attorno alla decisioni di Michael Ruben Rinaldi: il Campione Europeo Superstock 1000 del 2017, chiuse le porte del Mondiale, potrebbe ripartire dal CIV con una Ducati V4 di B-Max. Chi ha già ufficializzato la propria partecipazione risponde al nome di Christian Gamarino, di ritorno nella top class tricolore con un costruttore ancora da annunciare. Tutti gli indizi lasciano portare a BMW (Sisma?)...

Photo credit: Cristopher Ponso

